Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

La convención minera Perumin 37 arrancó este lunes 22 de septiembre en el campo ferial de Cerro Juli, en la ciudad de Arequipa. Un hecho resaltante en la ceremonia inaugural fue un saludo enviado por el papa León XIV, en el cual pide que estos días de convención alimente en sus participantes un compromiso hacia la justicia y el respeto al medio ambiente.

Las palabras del "papa peruano" fueron retransmitidas por el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba en la ceremonia de inauguración.

"Que estos días alimenten en los participantes un renovado compromiso al servicio de la justicia, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y el bien común", fue parte del mensaje enviado por León XIV.

En otro momento, el arzobispo de Arequipa también rezó por las víctimas de la minería ilegal, tanto por aquellas que murieron y las que aún padecen bajo su yugo.

La inauguración de Perumin también tuvo un ritual de pago a la tierra, a cargo del reconocido rescatista cayllomino Eloy Cacya. Otros asistentes fueron la embajadora de Alemania Sabine Bloch y la ministra de Minas de Chile Aurora Williams.

Ministro de Energía y Minas no precisa fecha de inicio de Tía María

La apertura de Perumin 37 tuvo al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, como único representante del Ejecutivo. El funcionario fue consultado por el inicio de construcción de Tía María, proyecto en el Valle de Tambo (Islay) que arrastra un conflicto social desde hace 16 años. Montero dijo desconocer la fecha exacta.

"Desconozco el cronograma preciso del grupo México (Southern Copper). Tía María está maduro (…) esperemos que transcurra en los próximos meses", señaló Montero. Vale recordar que la semana pasada el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó en una exposición que Tía María debía empezar a construirse en octubre.

Incluso los dichos de Rohel Sánchez despertaron un anuncio de protestas del colectivo "Agro sí mina no" para este lunes en las inmediaciones de Perumin, pero no se desarrolló.

Ministros en Cumbre Minera

Para este martes 23 de septiembre arrancan los conversatorios en la Cumbre Minera. Está programada la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.