Corte de luz en Arequipa según Seal el 22 y 23 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Cortes de luz en Arequipa este 22 y 23 de septiembre | Composicion LR

Cortes de luz en Arequipa este 22 y 23 de septiembre | Composicion LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes de luz programados en distintos distritos de Arequipa, como parte de labores de mantenimiento y mejora de sus redes. Las interrupciones, que podrían durar hasta 8 horas, impactarán a varias subestaciones en la región.

Debido a esto, Seal aconsejó a los usuarios revisar sus plataformas oficiales para conocer los detalles de los cortes, como horarios y zonas específicas, y recomendó tomar medidas de prevención mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 22 de septiembre

Distrito de Arequipa

Motivo: Apertura de cable subterráneo para reparación.

Zonas afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Arequipa: Aurora, Conjunto Multifamiliar Metropolis 054, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas - Asvea, Pensionistas Banco de La Nación, Santa Isabel, Urbanizaciones del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P. Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Killari I Etapa, La Cantuta, Malecón Paucarpata, Santa María, Santo Domingo, Urbanizaciones del Distrito de Paucarpata: Manuel Prado, Santa María.

Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 1:00 a. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1287, 1295, 1296, 1376, 1422, 1570, 1717, 2362, 2379, 2380, 2387, 2388, 2389, 2390, 2622, 3047, 3048, 3051, 3059, 3149, 3152, 3176, 3177, 3179, 3180, 3181, 3182, 3960, 4325, 4333, 4424, 4425, 4426, 4428, 4429, 4430, 4580, 5023, 5065, 5185, 5233, 5248, 5288, 5348, 5573, 5902, 10104.

Corte de luz 23 de septiembre

Distrito de Majes

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (poda de árboles, cambio de armados, otras actividades de mantenimiento)

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Majes: La Colina

Horario de interrupción: 07:00 a. m. – 5:00 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 6144 y 7671.

Distrito de Chala

Motivo: Subsanación de deficiencias de acuerdo al Proc. 014-2022-OS/CD

Zonas afectadas: Chala. Urbanizaciones del Distrito de Bella Union: Bella Union, Lateral 3, PP.JJ. San Francisco, Sacaco, Santa Fe, Santa Maria, Santa Maria Zona 1 I Etapa. Urbanizaciones del Distrito de Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas

Horario de interrupción: 07:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 5602, 7965, 7966, 7967, 9349, 9371, 9388, 9412, 9566, 9567, 9569, 9621, 9622, 9623, 9624, 9626, 9627, 9635, 9646, 9654, 9655, 9657, 9659, 9668, 9678, 9682, 9683, 9684, 9688, 9694, 9697, 9806, 9808, 9825, 9827, 9832, 9846, 9847, 9856, 9861, 9862, 9863, 9864, 9882, 9888, 9889, 9897, 9898, 9993, 9999.

Distrito de Uchumayo

Motivo: Traslado de carga a la SED 10203.

Zonas afectadas: Urb. Santa Teresa Zona A, Urb. El Huayco.

Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 1:00 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1449

Distrito de Mariscal Cáceres

Motivo: Modificación de armados para el proyecto de instalación de transformadores amorfos.

Zonas afectadas: AA.HH. Jahuay

Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 1:00 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 9268

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante el corte de luz

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.