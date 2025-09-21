Corte de luz en Arequipa según Seal el 22 y 23 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anuncia cortes de electricidad programados en Arequipa por labores de mantenimiento. Las interrupciones pueden durar hasta 8 horas.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes de luz programados en distintos distritos de Arequipa, como parte de labores de mantenimiento y mejora de sus redes. Las interrupciones, que podrían durar hasta 8 horas, impactarán a varias subestaciones en la región.
Debido a esto, Seal aconsejó a los usuarios revisar sus plataformas oficiales para conocer los detalles de los cortes, como horarios y zonas específicas, y recomendó tomar medidas de prevención mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.
Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz
Corte de luz 22 de septiembre
Distrito de Arequipa
- Motivo: Apertura de cable subterráneo para reparación.
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Arequipa: Aurora, Conjunto Multifamiliar Metropolis 054, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas - Asvea, Pensionistas Banco de La Nación, Santa Isabel, Urbanizaciones del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P. Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Killari I Etapa, La Cantuta, Malecón Paucarpata, Santa María, Santo Domingo, Urbanizaciones del Distrito de Paucarpata: Manuel Prado, Santa María.
- Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 1:00 a. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1287, 1295, 1296, 1376, 1422, 1570, 1717, 2362, 2379, 2380, 2387, 2388, 2389, 2390, 2622, 3047, 3048, 3051, 3059, 3149, 3152, 3176, 3177, 3179, 3180, 3181, 3182, 3960, 4325, 4333, 4424, 4425, 4426, 4428, 4429, 4430, 4580, 5023, 5065, 5185, 5233, 5248, 5288, 5348, 5573, 5902, 10104.
Corte de luz 23 de septiembre
Distrito de Majes
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (poda de árboles, cambio de armados, otras actividades de mantenimiento)
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Majes: La Colina
- Horario de interrupción: 07:00 a. m. – 5:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 6144 y 7671.
Distrito de Chala
- Motivo: Subsanación de deficiencias de acuerdo al Proc. 014-2022-OS/CD
- Zonas afectadas: Chala. Urbanizaciones del Distrito de Bella Union: Bella Union, Lateral 3, PP.JJ. San Francisco, Sacaco, Santa Fe, Santa Maria, Santa Maria Zona 1 I Etapa. Urbanizaciones del Distrito de Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas
- Horario de interrupción: 07:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 5602, 7965, 7966, 7967, 9349, 9371, 9388, 9412, 9566, 9567, 9569, 9621, 9622, 9623, 9624, 9626, 9627, 9635, 9646, 9654, 9655, 9657, 9659, 9668, 9678, 9682, 9683, 9684, 9688, 9694, 9697, 9806, 9808, 9825, 9827, 9832, 9846, 9847, 9856, 9861, 9862, 9863, 9864, 9882, 9888, 9889, 9897, 9898, 9993, 9999.
Distrito de Uchumayo
- Motivo: Traslado de carga a la SED 10203.
- Zonas afectadas: Urb. Santa Teresa Zona A, Urb. El Huayco.
- Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 1:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1449
Distrito de Mariscal Cáceres
- Motivo: Modificación de armados para el proyecto de instalación de transformadores amorfos.
- Zonas afectadas: AA.HH. Jahuay
- Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 1:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 9268
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
Recomendaciones ante el corte de luz
- Carga previamente tus dispositivos móviles.
- Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
- Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
- Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad.
