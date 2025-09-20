Papa León XIV afirma que el Vaticano no puede pronunciarse sobre si está habiendo genocidio en Gaza

El Papa XIV ocupa el puesto de líder de la iglesia desde mayo de 2025, luego del fallecimiento de Francisco. | Foto: AFP

"El Vaticano no puede pronunciarse para decir si Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, aseguró Robert Francis Prevost, el papa León XIV, en una entrevista concedida en julio y publicada recientemente en su biografía.

"El término 'genocidio' se está utilizando con mayor frecuencia", sostuvo el papa León XIV en una entrevista en inglés concedida a la periodista estadounidense Elise Ann Allen, autora del libro "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI".

Vaticano aún no puede pronunciarse

"Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos pronunciarnos sobre eso en este momento", señaló el Sumo Pontífice estadounidense que también tiene la nacionalidad peruana.

"Hay una definición muy técnica de lo que sería un genocidio, si bien cada vez más gente plantea la cuestión", agregó.

Durante la entrevista, el Papa León XIV reconoce que es frustrante ver cómo incluso Estados Unidos no consigue presionar eficazmente a Israel para que alivie la situación humanitaria en Gaza, donde la ONU denuncia una situación de hambruna.

"A pesar de algunas declaraciones muy clara del gobierno de Estados Unidos, y recientemente del presidente Donald Trump, no ha habido una respuesta clara a la hora de encontrar formas efectivas de aliviar el sufrimiento del pueblo, el pueblo inocente de Gaza, y eso es obviamente motivo de gran preocupación", indicó el pontífice.

El líder de la Iglesia católica enfatizó que es horrible ver las imágenes que vemos en la televisión. "No podemos ignorar esto. De alguna forma tenemos que seguir empujando, intentar lograr un cambio allí", sostuvo.

León XIV denuncia desplazamiento forzado de la población de Gaza

Hace algunos días, el papa León XIV manifestó su solidaridad con los civiles gazatíes, denunciando que nuevamente han sido desplazados de manera forzada, coincidiendo con la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza.

"Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables", dijo el Pontífice tras su audiencia general en el Vaticano.

Fiel a su neutralidad, el Vaticano, que reconoce a Palestina como Estado, propone la existencia de dos Estados como solución al conflicto israelo-palestino, y pide un alto el fuego y una salida diplomática.

La actual guerra de Gaza arrancó con el ataque del 7 de octubre de 2023, donde los milicianos de Hamás mataron a 1219 personas en Israel, la mayoría de ellos civiles.

Desde entonces, la campaña de represalia israelí ha matado a más de 65.100 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según el Ministerio de Salud de ese territorio-

Recientemente, investigadores independientes enviados por Naciones Unidas acusaron a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza para "destruir a los palestinos", una afirmación que el gobierno de Benjamin Netanyahu niega de plano.