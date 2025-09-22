Operadores de justicia son capacitados en delitos de violencia familiar

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través del Módulo Penal de Violencia, culminó con éxito un ciclo de capacitaciones especializado en delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el que participaron más de 500 personas entre servidores del Poder Judicial, fiscales, defensores públicos, representantes del programa Warmi Ñan y estudiantes universitarios.

La jornada académica se efectuó en la modalidad presencial y virtual, lo que permitió una amplia convocatoria y la interacción de profesionales y futuros operadores de justicia comprometidos con la erradicación de la violencia.

Las ponencias estuvieron a cargo de los jueces superiores titulares, Fernán Fernández Ceballos, Cecilia Aquize Díaz y Celis Mendoza Ayma, quienes analizaron escenarios cruciales para la administración de justicia en casos de violencia. Entre los temas que se abordaron fueron, el control de la información en los delitos de violencia, el contexto en los delitos de agresiones y feminicidio y la declaración de menores en prueba anticipada.

La capacitación se efectuó en el marco de las actividades por el 5to aniversario del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia de la Corte de Justicia de Arequipa.