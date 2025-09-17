HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía evalúa incluir a Eduardo Arana en la investigación contra Juan Santiváñez

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos es investigado por su presunta participación en un acto de tráfico de influencias, por el que se le acusa de haber solicitado mejoras en las condiciones carcelarias de uno de sus clientes.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la situación del jefe del Gabinete Ministerial. Foto: LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que el Ministerio Público evalúa la posibilidad de ampliar la investigación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, incluyendo al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

Asimismo, aclaró que “se está evaluando eso, todavía no se ha (definido)”, si Arana sería parte de la indagación que sigue el Ministerio Público contra Santiváñez.

PUEDES VER: Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

El caso involucra a Santiváñez debido a su presunta participación en un acto de tráfico de influencias, por el que se le acusa de haber solicitado mejoras en las condiciones carcelarias de uno de sus clientes. Según la fiscal, podría ser investigado por este presunto delito, lo que agrava la situación legal del funcionario.

Y es que el ministro de Justicia es investigado por haber recibido al menos 20.000 dólares de una familia a cambio de su intervención para influir en el Tribunal Constitucional (TC). Por este caso, el Poder Judicial dictó un impedimento de salida del país en su contra por 18 meses, medida que sigue en vigor, aunque fue temporalmente suspendida del 6 al 11 de septiembre para permitirle asistir a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza.

Cabe recordar que el último domingo, el programa Panorama reveló un audio en el que se escucha una conversación entre Santiváñez y el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la que Santiváñez le solicita interceder para mejorar las condiciones de su cliente, Miguel Marcelo Salirrosas, quien se encontraba recluido en el penal El Milagro de Trujillo.

En la grabación, Santiváñez le pide a Arana que gestione el traslado del interno a un pabellón distinto. “Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste el ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde Eduardo Arana.

