ProInversión licitará 18 proyectos eléctricos por más de US$930 millones con adjudicación prevista en 2026

ProInversión presentó una nueva cartera de 18 proyectos de transmisión eléctrica que demandará una inversión de más de US$930 millones. Las obras, encargadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ejecutarán bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y buscan reforzar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

De los 18 proyectos, 16 forman parte del Plan de Transmisión 2025–2034 y los otros dos fueron incluidos en el plan 2023–2032. Según ProInversión, la meta es adjudicarlos durante 2026, con lo cual se ampliará y reforzará el suministro eléctrico en 13 departamentos del país, para beneficio de más de ocho millones de peruanos.

El cronograma prevé que en octubre y diciembre de este año se convoquen los concursos de los Grupos 1 y 2. El primero contempla cuatro líneas de transmisión por US$231 millones en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. El segundo agrupa otros cuatro proyectos por US$444 millones en Cusco, Puno, Madre de Dios, Lima e Ica.

Los Grupos 3 y 4 se convocarán en el primer trimestre de 2026. El Grupo 3 comprende cinco líneas en La Libertad, Piura, Lima y Junín con una inversión de US$137 millones, mientras que el Grupo 4 sumará otras cinco líneas en San Martín, Junín, Ucayali, Ica y Tacna por US$122 millones.

De acuerdo con ProInversión, el esquema Asociación Público – Privada (APP) permitirá atraer capital privado, compartir riesgos y asegurar eficiencia en la ejecución de los proyectos.