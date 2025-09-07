HOYSuscripcion LR Focus

Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Economía

ProInversión licitará 18 proyectos eléctricos por más de US$930 millones con adjudicación prevista en 2026

Las obras serán adjudicadas bajo la modalidad de Asociación Público-Privada con una inversión de más de US$930 millones.

Los nuevos proyectos de transmisión eléctrica se ejecutarán bajo Asociación Público Privada (APP).
Los nuevos proyectos de transmisión eléctrica se ejecutarán bajo Asociación Público Privada (APP).

ProInversión presentó una nueva cartera de 18 proyectos de transmisión eléctrica que demandará una inversión de más de US$930 millones. Las obras, encargadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ejecutarán bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y buscan reforzar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

De los 18 proyectos, 16 forman parte del Plan de Transmisión 2025–2034 y los otros dos fueron incluidos en el plan 2023–2032. Según ProInversión, la meta es adjudicarlos durante 2026, con lo cual se ampliará y reforzará el suministro eléctrico en 13 departamentos del país, para beneficio de más de ocho millones de peruanos.

El cronograma prevé que en octubre y diciembre de este año se convoquen los concursos de los Grupos 1 y 2. El primero contempla cuatro líneas de transmisión por US$231 millones en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. El segundo agrupa otros cuatro proyectos por US$444 millones en Cusco, Puno, Madre de Dios, Lima e Ica.

Los Grupos 3 y 4 se convocarán en el primer trimestre de 2026. El Grupo 3 comprende cinco líneas en La Libertad, Piura, Lima y Junín con una inversión de US$137 millones, mientras que el Grupo 4 sumará otras cinco líneas en San Martín, Junín, Ucayali, Ica y Tacna por US$122 millones.

De acuerdo con ProInversión, el esquema Asociación Público – Privada (APP) permitirá atraer capital privado, compartir riesgos y asegurar eficiencia en la ejecución de los proyectos.

