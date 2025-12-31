HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio en almacén de colchones en Villa El Salvador moviliza múltiples unidades de bomberos

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos en el siniestro en la Av. Separadora Agroindustrial, pero sí hay daños materiales considerables en el inmueble.

Incendio en Villa El Salvador.
Incendio en Villa El Salvador. | Composición LR

Un incendio se registra en un almacén–depósito ubicado en la Av. Separadora Agroindustrial, a la altura de los almacenes de un conocido centro comercial, en Villa El Salvador. La emergencia fue reportada a las 4:07 p.m. de este 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, con una compleja operación de respuesta del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Al lugar se desplazaron al menos 14 unidades: participan en la operación las máquinas M134-1, M16-1, M28-1, M129-1, M6-1, M105-1, M13-1 y M13-1, junto a las cisternas CIST-155 y CIST25CD1, la ambulancia AMB-13, y las unidades de rescate RES-134 y RES-120. También se incorporaron la escalera telescópica ESC-13, la unidad eléctrica ELEC-11, la plataforma PLT-28 y la autobomba M13-1, además de la unidad de logística PLT-28. La situación permanece en atención, según el reporte de los bomberos.

PUEDES VER: Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

lr.pe

Vecinos de VES reportan intensa humareda

La combustión del material almacenado provocó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros, lo que obligó a reforzar el abastecimiento de agua y las labores de ventilación y confinamiento del fuego.

Las causas son investigadas y, según el primer balance, no se reportan víctimas, aunque los daños materiales serían significativos. Los bomberos continúan con el control de la emergencia y las acciones para evitar su propagación a predios aledaños.

Otro incendio de gran magnitud en almacén de Santa Anita

Este miércoles, otro incendio en un almacén de pirotécnicos en la avenida Huarochirí, distrito de Santa Anita, cerca de la Carretera Central, causó gran alarma.

Testigos registraron el momento en que una densa humareda se desprendía del inmueble, mientras diversos cohetes y artefactos pirotécnicos explotaban en el aire producto de las llamas.

