Economía

Inicia Perumin 37 en Arequipa: tres ministros participarán en convención del sector minero

Arequipa vuelve a ser sede de Perumin que congrega a inversionistas, empresarios y autoridades del sector. Precisamente, los ministros de Economía, Energía y Minas y Trabajo realizarán sus exposición entre el martes y miércoles.

Raúl Pérez-Reyes, Jorge Montero y Daniel Maurate asistirán a la edición 37 de Perumin. Foto: composición LR/Andina
Raúl Pérez-Reyes, Jorge Montero y Daniel Maurate asistirán a la edición 37 de Perumin. Foto: composición LR/Andina

Bajo el lema "Juntos por más oportunidades y bienestar para todos", diversos empresarios, autoridades, representantes de la sociedad civil y de la academia se vienen reuniendo en la edición 37 de Perumin. Dicha convención minera comenzó hoy con el acto inaugural y se desarrollará hasta el 26 de septiembre en el centro de Convenciones del Cerro Juli, en Arequipa.

En el programa del evento destaca la participación de tres ministros de Estado que abordarán temas desde la empleabilidad juvenil hasta las políticas económicas y energéticas del país. Se trata del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, el titular de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

PUEDES VER: Economía peruana se desacelera en julio y alcanza un 3,41%: los sectores que crecieron a un menor ritmo

lr.pe

En el caso de Pérez-Reyes, su presencia está garantizada para este martes 23 de septiembre en el bloque "Desregulación para competitividad". En dicho espacio informará acerca de las medidas para agilizar las inversiones y asegurar un entorno regulatorio que favorezca la competitividad del sector.

Por su parte, Montero intervendrá en la mesa "Principales retos de la minería" para exponer acerca de los desafíos que enfrenta la industria en cuanto a seguridad energética, innovación y sostenibilidad. En tercer lugar, el ministro Maurate ofrecerá la conferencia magistral "Empleabilidad y Juventud" que tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre.

PUEDES VER: Arequipa: anuncian protestas contra Tía María en inauguración de Perumin

lr.pe

Perumin 37: agenda de convención minera

Para esta nueva edición de Perumin, se han incorporado foros que abordarán una serie de temáticas vinculadas al agua, transición energética y a la inclusión social. Además, se contará con la presencia de más de 60 empresas de Alemania y se recibirán a 15 delegaciones de Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil y otros países.

Se trata, entonces, de un evento que ofrecerá visibilidad internacional, oportunidades de inversión, generación de empleo y desarrollo de capacidades para su población. En opinión de Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), dicho foro es más que una convención minera.

“Estamos convencidos que lo que necesitamos los peruanos es ponernos de acuerdo en cómo desarrollar a nuestro país, cómo queremos que sea el Perú del futuro”, indicó en una entrevista en RPP Noticias.

De igual forma, destacó que el principal reto no es solo aprovechar los recursos que el país tiene, sino acelerar los procesos que faciliten su transformación en bienestar para todos los peruanos. Refirió que actualmente un proyecto minero puede tardar hasta 40 años en entrar en operación.

“Esa cifra tenemos que bajarla, no es posible que demoremos tanto”, advirtió, subrayando la urgencia de simplificar trámites y generar condiciones que promuevan inversión responsable.

PUEDES VER: Minería formal en Perú sigue estancada: estos son los factores que limitan su máximo potencial

lr.pe

Semana de Perú tendrá un impacto de S/100 millones en Arequipa

Según proyecciones de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, el movimiento económico de Perumin superará los S/100 millones, lo que dinamizará sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y logística. De acuerdo con sus organizadores, la experiencia de los asistentes será complementada con muestras culturales, festivales y visitas guiadas.

“Este evento refuerza nuestra imagen como destino internacional, impulsa el desarrollo sostenible, genera empleo, fomenta nuevas inversiones y posiciona a Arequipa como un hub de innovación minera”, resaltó el Instituto de Ingenieros de Minas, anfitrión de Perumin 37.

