Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la audiencia privada que no logró conseguir el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con el Papa León XIV en el Vaticano. En ese sentido, en su programa de este miércoles 17 de septiembre, Palacios señaló que la razón de la reunión no concretada se debería a la amenaza que realizó el burgomaestre contra el periodista Gustavo Gorriti.

"Tú no puedes decir que vas a mandar matar un periodista y después tomarte una foto con el Papa. Porque, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Que el Papa avala tu conducta y el Papa no puede avalar la conducta de una persona que manda matar en público a otra. Qué pena. Qué pena", enfatizó.

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion resaltó la personalidad de las personas de la iglesia Católica en el Vaticano; sin embargo, Palacios recalcó que las personas que integran dicha congregación "no es tonta".

"Miren, la Iglesia Católica tiene las puertas abiertas a todos los peregrinos, a todo el mundo. La gente en Roma es muy buena, en el Vaticano es muy buena, pero no es tonta. No es tonta", aseveró.

"Entonces, según López Aliaga y sus voceros, se fue a Washington a luchar contra Odebrecht, increíble. Esta figura, dice la nota, de talla continental, este coloso, este titán salió disparado de Roma. Viajó de emergencia Washington. Claro, lo que él preguntó es, "¿Voy a tener foto con el papa?" Le dijeron "No, puedes ir a la audiencia, vas a tener unos buenos asientos, vas a ver al Papa de cerca". "¿Pero no voy a tener foto?" No. Desaire. Yo creo que el que ha desairado al Papa es Rafael López Aliaga. Porque bíblicamente, siguiendo el Evangelio, para seguir a Cristo hay que ser el último, ¿no? No pretender siempre el primero, digo yo", acotó.