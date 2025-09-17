HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Palacios se refirió a la audiencia privada que no se pudo concretar entre el alcalde de Lima y el sumo pontífice en el Vaticano.

Rosa María Palacios comentó sobre la reunión fallida entre el Papa León XIV y Rafael López Aliaga. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios comentó sobre la reunión fallida entre el Papa León XIV y Rafael López Aliaga. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la audiencia privada que no logró conseguir el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con el Papa León XIV en el Vaticano. En ese sentido, en su programa de este miércoles 17 de septiembre, Palacios señaló que la razón de la reunión no concretada se debería a la amenaza que realizó el burgomaestre contra el periodista Gustavo Gorriti.

"Tú no puedes decir que vas a mandar matar un periodista y después tomarte una foto con el Papa. Porque, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Que el Papa avala tu conducta y el Papa no puede avalar la conducta de una persona que manda matar en público a otra. Qué pena. Qué pena", enfatizó.

PUEDES VER: Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion resaltó la personalidad de las personas de la iglesia Católica en el Vaticano; sin embargo, Palacios recalcó que las personas que integran dicha congregación "no es tonta".

"Miren, la Iglesia Católica tiene las puertas abiertas a todos los peregrinos, a todo el mundo. La gente en Roma es muy buena, en el Vaticano es muy buena, pero no es tonta. No es tonta", aseveró.

PUEDES VER: Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

"Entonces, según López Aliaga y sus voceros, se fue a Washington a luchar contra Odebrecht, increíble. Esta figura, dice la nota, de talla continental, este coloso, este titán salió disparado de Roma. Viajó de emergencia Washington. Claro, lo que él preguntó es, "¿Voy a tener foto con el papa?" Le dijeron "No, puedes ir a la audiencia, vas a tener unos buenos asientos, vas a ver al Papa de cerca". "¿Pero no voy a tener foto?" No. Desaire. Yo creo que el que ha desairado al Papa es Rafael López Aliaga. Porque bíblicamente, siguiendo el Evangelio, para seguir a Cristo hay que ser el último, ¿no? No pretender siempre el primero, digo yo", acotó.

Caos en avenida Grau: MML ordenó su cierre total pese a que ATU recomendó que sea parcial y por etapas

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Eduardo Arana ante la Comisión de Fiscalización confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

