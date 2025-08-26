HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Economía

Inversión minera creció 7,2% en el primer semestre del 2025: las cinco empresas que lideraron

De acuerdo con Scotiabank, el resultado se debe a una mayor inversión en exploración, infraestructura y plantas de beneficio. Al cierre del año, comparten una proyección que alcanzaría los US$5.300 millones.

El crecimiento observado en cuanto a inversión minera ha sido moderado pero constante, según Scotiabank. Foto: Andina
El crecimiento observado en cuanto a inversión minera ha sido moderado pero constante, según Scotiabank. Foto: Andina

La inversión minera continúa expandiéndose de forma sostenida gracias al contexto favorable de precios de metales que está llegando a máximos históricos. Pese a este escenario, su ritmo ha sido moderado durante el primer semestre del año alcanzando un crecimiento del 7,2% en comparación con los primeros seis meses del 2024, según reportó Scotiabank.

En detalle, la inversión minera acumulada sumó US$2.306 millones sustentada por mayores capitales en exploración (+34.9%), infraestructura (+12.2%) y plantas de beneficio (+7.2%), en medio de mejores perspectivas macroeconómicas. A contraparte, se registraron retrocesos en equipamiento minero (-2,2%) y desarrollo y preparación (-2,9%).

PUEDES VER: Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

En tanto, el resultado de junio apuntó a unos US$467 millones, lo que evidenció un incremento de 16,1% frente a mayo del presente año cuando se alcanzaron US$402 millones. De acuerdo con la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem se logró un desempeño positivo en términos interanuales con un crecimiento de 21,4% respecto a lo registrado en junio del 2024 (US$385 millones).

Hacia fines del 2025, Scotiabank proyecta que la inversión minera alcance los US$5.300 millones, es decir, 6% más que en el 2024. Dicha información fue replicada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, durante su participación en la XV Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA 2025).

“Este año vamos por buen camino y creo que vamos a llegar a cifras cercanas a los US$6.000 millones en inversiones mineras en Perú, incluyendo un poco más de US$1.000 millones en los temas de exploración, los cuales están en ejecución y tienen que ver con el desarrollo de nuevos proyectos en búsqueda de minerales críticos, cobre y litio", aseveró.

PUEDES VER: Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Empresas que lideran la inversión minera

Al cierre del primer semestre, la inversión minera estuvo liderada por cinco empresas: Southern Perú, minera Antamina, Las Bambas, Buenaventura y Cerro Verde, que en conjunto concentraron el 40% del total. Con relación a la compañía de capitales mexicanos, inyectó US$216 millones en los primeros seis meses, es decir, un aumento de 52,6% respecto al mismo periodo del 2024.

"Además, el proyecto Tía María avanzó en su fase inicial de construcción, con un 90% de progreso en accesos y plataformas. Actualmente, se ejecuta trabajos como movimiento de tierras e instalación de campamento temporal. La minera proyecta iniciar la construcción del proyecto a fines del 2025 o inicios del 2026", indicaron desde Scotiabank.

En segundo lugar, la minera Antamina acumuló una inversión de US$207 millones, anotando una contracción de 13,7% frente al primer semestre del 2024, mientras que, Las Bambas alcanzó los US$183 millones durante el primer semestre, lo que representa un crecimiento de 22,5%, sustentado por la ejecución del proyecto Chalcobamba Fase I, que inició operaciones durante el 2024

En los dos últimos lugares se ubican Buenaventura y Cerro Verde. La primera empresa registró una inversión de US$170 millones (+45,9%), impulsado principalmente por el desarrollo del proyecto San Gabriel en Moquegua con US$750 millones. Finalmente, Cerro Verde anotó una inyección de capitales de US$163 millones, superior en 3,6% al 1S del 2025. Hacia fin de año, dicha compañía estima ejecutar inversiones por más de US$300 millones.

PUEDES VER: Exportaciones mineras crecieron 17% entre enero a junio al sumar US$26.062 millones

Producción minera

De acuerdo con Scotiabank, la producción minera tuvo un desempeño heterogéneo en los primeros seis meses del año. En el caso del cobre, se observó un incremento de 3,5% sustentada por un fuerte repunte de la producción de Las Bambas, que acumuló un incremento de 68,9% gracias a la entrada en operaciones del proyecto Chalcobamba durante el 2024.

Por otro lado, la producción de zinc se incrementó en 13,6%, liderada por Antamina (+73,3%). En contraste, se observó una caída de 4,4% en cuanto al oro, aunque fue mitigada por el aumento de Yanacocha (+40%), que registró mayores leyes y recuperaciones en la fase final del proyecto Quecher Main.

"La caída en la producción se registró, principalmente, en las minas ubicadas en Pataz (La Libertad), donde durante los últimos meses la producción minera formal vendría siendo afectada por el incremento de la minera ilegal", se lee en la parte final del reporte de Scotiabank.

