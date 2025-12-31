Primer ministro reconoce uso de canción viral como lema del Gobierno de José Jerí

El primer ministro Ernesto Álvarez reconoció que el Gobierno de José Jerí adoptó una canción viral surgida en redes sociales como lema oficial del Ejecutivo. La frase “El Perú a toda máquina” pasó de un fenómeno digital a un eslogan institucional que ahora debe ser utilizado por todas las entidades del Estado.

Durante una entrevista, Álvarez sostuvo que el mandatario es consciente de la necesidad de fortalecer su respaldo político. “El presidente es consciente de que debe ganar legitimidad y por eso los gestos políticos que realiza”, afirmó vía RPP, al justificar la decisión de incorporar el lema a la comunicación oficial del Gobierno.

El primer ministro explicó que la viralización de la canción, impulsada por un imitador y difundida ampliamente en TikTok, fue interpretada como una oportunidad política. “Si se le envida al presidente de una actitud de dudosa dignidad un imitador y prende en TikTok, lo que hace normalmente un político hábil es utilizar esto y darle la vuelta al tema”, señaló Álvarez.

Según dijo, la narrativa del “movimiento constante” guarda coherencia con la imagen que el Ejecutivo busca proyectar. “La actividad política del presidente no es incoherente con el tema de estar en permanente movimiento”, afirmó. Incluso, al ser consultado directamente sobre si se trató de aprovechar la letra de una canción, respondió: “Yo creo que sí”, confirmando así el uso deliberado de la canción viral como herramienta comunicacional del Gobierno de José Jerí.

Gobierno de José Jerí impone uso obligatorio del lema “El Perú a toda máquina”

El Gobierno de José Jerí oficializó que todas las instituciones del Estado deberán usar el lema “¡El Perú a toda máquina!” y el logo correspondiente en su publicidad institucional. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, que declara la frase como política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo.

Según la normativa, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros será responsable de definir el diseño visual del logo y los lineamientos técnicos necesarios para su aplicación en los distintos formatos de comunicación estatal. La justificación oficial sostiene que la frase resume el “movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia”, aunque la medida ha generado debate público respecto a su pertinencia.