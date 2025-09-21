Arequipa: anuncian protestas contra Tía María en inauguración de Perumin

Simpatizantes del movimiento “Agro sí mina no”, anunciaron una protesta pacífica para este lunes 22 de septiembre en la ciudad de Arequipa, en el marco de la inauguración de la convención minera Perumin 37.

La manifestación será a raíz a que -según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez estimó que el inicio de construcción de la mina Tía María (Islay) será en octubre. El proyecto tiene oposición desde el 2009 en el Valle de Tambo, su zona de influencia.

La protesta -según sus voceros- partirá desde la plataforma Andrés Avelino Cáceres hasta el centro de convenciones de Cerro Juli, sede de Perumin 37. Según el dirigente Jorge del Carpio la concentración será cerca de las 9 a.m.

Protesta contra gobernador Rohel Sánchez

“El gobernador Rohel Sánchez ha mostrado su cara verdadera, realmente ha mostrado ser cómplice de Southern, él mismo reconoció que esta no tiene servidumbre y ahora la quiere facilitar”, aseveró Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo.

Ante las versiones de Southern y del Gobierno sobre que habría mayor apoyo en la población tambeña a Tía María, Meza invitó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Energía y Minas a que vayan al Valle de Tambo para comprobar el verdadero rechazo.

“¿Por qué no vienen al Valle de Tambo? Nosotros pedimos que la presidenta venga y nosotros garantizaremos su llegada. Si dicen que el pueblo del valle está favor de Tía María que llegue a escuchar eso”, expresó Meza

Piden que Policía no les bloquee el paso

Meza recordó que en la edición 2023 de Perumin arribó una delegación del Valle de Tambo a realizar una protesta pacífica y la PNP les cerró el paso. Indican que fueron amenazados, reprimidos y que hubo infiltrados.

“Este año ojalá que no suceda así, que no nos cierren el paso, que la Policía vea los infiltrados que vienen, sabemos que estos infiltrados son manejados por el proyecto minero”, finalizó Miguel Meza.