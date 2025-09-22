HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad Funcional de Integridad de la CSJAR capacita a funcionarios

En importante reunión se efectuaron precisiones sobre la gestión de riesgos.

Durante la reunión se establecieron acciones para implementar el modelo de integridad en la corte. Fuente: Difusión.
Durante la reunión se establecieron acciones para implementar el modelo de integridad en la corte. Fuente: Difusión.

La Unidad Funcional de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, desarrolló, una jornada de capacitación y coordinación dirigida a funcionarios de la Gerencia de Administración Distrital y Administradores de las diferentes dependencias judiciales con la finalidad de fortalecer la cultura de transparencia y ejercicio ético en la función pública.

La reunión estuvo dirigida por la responsable de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte de Arequipa, Dra. Odalis Escobedo Tejada, quien instó a los funcionarios de este distrito judicial a promover un servicio íntegro y confiable para la ciudadanía.

Asimismo, se coordinaron acciones para la implementación del modelo de integridad en la Corte de Arequipa y capacitó en gestión de riesgos a quienes ejercen el rol técnico y consultor de la Unidad Funcional de Integridad.

Las reuniones de esta naturaleza refuerzan el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Arequipa con la transparencia, la correcta atención al público y por ende un avance sustancial en el logro de la confianza ciudadana en la administración de justicia.

