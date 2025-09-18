HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

El papa León XIV también abordó la situación en Gaza, expresando que la Santa Sede no está en condiciones de afirmar si los actos cometidos ahí puede ser considerado como genocidio.

El papa León XIV descartó que vaya a promover reformas sobre la comunidad LGBTQ+.
El papa León XIV descartó que vaya a promover reformas sobre la comunidad LGBTQ+. | AFP

El papa León XIV reafirmó la postura tradicional de la Iglesia Católica y descartó la posibilidad de realizar cambios en temas doctrinales que generan controversia. Durante su pronunciamiento, llevó un mensaje de calma a los fieles al confirmar que no se realizarán cambios sobre las mujeres diaconisas, el acceso de la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario.

“Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”, así lo expresó en una entrevista concedida a la periodista Elise Allen, incluida en el libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que será presentado este jueves en Lima.

PUEDES VER: Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

lr.pe

León XIV seguirá la línea de su antecesor papa Francisco

El papa León XIV, de 70 años y de origen peruano-estadounidense, reflexionó sobre los principales retos que enfrentará en su pontificado. Entre sus definiciones más firmes, confirmó que continuará con la exclusión de las mujeres del diaconado. “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles. No tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia”, sostuvo el excardenal, elegido como sumo pontífice el pasado 8 de mayo de este año.

Al referirse a la inclusión de personas LGBTQ+ dentro de la Iglesia, León XIV admitió que se trata de un tema que genera fuertes divisiones. Sin embargo, subrayó que "todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica”. Asimismo, reafirmó su respaldo al modelo de "familia tradicional", constituida por padre, madre e hijos. En ese contexto, enmarcó la importancia de fortalecer esta estructura familiar frente a los cambios sociales que se vienen produciendo.

Por otra parte, el sumo pontífice se pronunció sobre los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. En ese sentido, remarcó que las víctimas merecen “gran respeto” y “comprensión”. También advirtió que esta problemática, aunque grave, “no puede convertirse en el foco central de la Iglesia”.

PUEDES VER: El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

lr.pe

León XIV señala que el Vaticano no puede pronunciarse sobre situación en Gaza

El papa León XIV indicó que, por ahora, la Santa Sede no está en condiciones de afirmar si los actos cometidos por Israel en la Franja de Gaza puede ser considerado como genocidio. En una entrevista publicada este jueves 18 de septiembre, el pontífice señaló que "el uso del término genocidio se está usando cada vez más”.

“Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos pronunciarnos sobre eso en este momento”, puntualizó el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana. “Hay una definición muy técnica de lo que sería un genocidio”, si bien “cada vez más gente plantea la cuestión”, sostuvo.

Por otra parte, el Santo Padre manifestó su preocupación por la falta de resultados concretos frente a la crisis humanitaria en Gaza. Admitió que resulta frustrante ver cómo incluso Estados Unidos, con todo su peso diplomático, no ha logrado influir de forma efectiva sobre Israel para aliviar las condiciones en Gaza, donde la ONU ya advierte una situación de hambruna.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

lr.pe

Sumo pontífice se refirió sobre Donald Trump

León XIV se refirió a Donal Trump para marcar una línea clara sobre su rol en asuntos políticos. "No tengo planeado involucrarme en la política partidista. La Iglesia no se trata de eso”. Al hablar sobre la creciente polarización a nivel mundial, fue enfático al señalar que “no veo que mi papel principal sea el de tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo”

Respecto a su vínculo con la Casa Blanca, el pontífice sostuvo que no teme abordar temas que considera fundamentales dentro del mensaje evangélico. Sin embargo, aclaró que lo hará principalmente a través del trabajo de los obispos estadounidenses, a quienes identifica como los canales naturales de diálogo entre la Iglesia y el Estado en cada nación.

Notas relacionadas
Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

LEER MÁS
Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

LEER MÁS
Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

LEER MÁS
Venezuela inicia ejercicios militares con artillería rusa en una isla del Caribe ante la fuerte tensión con Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares con artillería rusa en una isla del Caribe ante la fuerte tensión con Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Mundo

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota