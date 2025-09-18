El papa León XIV reafirmó la postura tradicional de la Iglesia Católica y descartó la posibilidad de realizar cambios en temas doctrinales que generan controversia. Durante su pronunciamiento, llevó un mensaje de calma a los fieles al confirmar que no se realizarán cambios sobre las mujeres diaconisas, el acceso de la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario.

“Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”, así lo expresó en una entrevista concedida a la periodista Elise Allen, incluida en el libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que será presentado este jueves en Lima.

León XIV seguirá la línea de su antecesor papa Francisco

El papa León XIV, de 70 años y de origen peruano-estadounidense, reflexionó sobre los principales retos que enfrentará en su pontificado. Entre sus definiciones más firmes, confirmó que continuará con la exclusión de las mujeres del diaconado. “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles. No tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia”, sostuvo el excardenal, elegido como sumo pontífice el pasado 8 de mayo de este año.

Al referirse a la inclusión de personas LGBTQ+ dentro de la Iglesia, León XIV admitió que se trata de un tema que genera fuertes divisiones. Sin embargo, subrayó que "todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica”. Asimismo, reafirmó su respaldo al modelo de "familia tradicional", constituida por padre, madre e hijos. En ese contexto, enmarcó la importancia de fortalecer esta estructura familiar frente a los cambios sociales que se vienen produciendo.

Por otra parte, el sumo pontífice se pronunció sobre los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. En ese sentido, remarcó que las víctimas merecen “gran respeto” y “comprensión”. También advirtió que esta problemática, aunque grave, “no puede convertirse en el foco central de la Iglesia”.

León XIV señala que el Vaticano no puede pronunciarse sobre situación en Gaza

El papa León XIV indicó que, por ahora, la Santa Sede no está en condiciones de afirmar si los actos cometidos por Israel en la Franja de Gaza puede ser considerado como genocidio. En una entrevista publicada este jueves 18 de septiembre, el pontífice señaló que "el uso del término genocidio se está usando cada vez más”.

“Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos pronunciarnos sobre eso en este momento”, puntualizó el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana. “Hay una definición muy técnica de lo que sería un genocidio”, si bien “cada vez más gente plantea la cuestión”, sostuvo.

Por otra parte, el Santo Padre manifestó su preocupación por la falta de resultados concretos frente a la crisis humanitaria en Gaza. Admitió que resulta frustrante ver cómo incluso Estados Unidos, con todo su peso diplomático, no ha logrado influir de forma efectiva sobre Israel para aliviar las condiciones en Gaza, donde la ONU ya advierte una situación de hambruna.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

Sumo pontífice se refirió sobre Donald Trump

León XIV se refirió a Donal Trump para marcar una línea clara sobre su rol en asuntos políticos. "No tengo planeado involucrarme en la política partidista. La Iglesia no se trata de eso”. Al hablar sobre la creciente polarización a nivel mundial, fue enfático al señalar que “no veo que mi papel principal sea el de tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo”

Respecto a su vínculo con la Casa Blanca, el pontífice sostuvo que no teme abordar temas que considera fundamentales dentro del mensaje evangélico. Sin embargo, aclaró que lo hará principalmente a través del trabajo de los obispos estadounidenses, a quienes identifica como los canales naturales de diálogo entre la Iglesia y el Estado en cada nación.