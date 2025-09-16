Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

La presidenta Dina Boluarte se trasladó en helicóptero desde el patio de Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro de Lima, hasta el distrito de Lurigancho-Chosica. Este martes 16 de septiembre, la jefa de Estado evitó el tráfico de la ciudad y viajó vía aérea para la inauguración del Proyecto 'Quebrada Huaycoloro'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La mandataria no se dirigió sola hasta el distrito mencionado. Boluarte Zegarra llegó hasta el evento público acompañada del primer ministro, Eduardo Arana, quien ha sido criticado tras la difusión de audios que lo involucran en presuntos intercambios de favores ministeriales con el titular de Justicia, Juan José Santiváñez.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Edmundo González pide a los presidentes defender a las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela

La razón de la visita fue la inauguración del proyecto Quebrada Huaycoloro, una iniciativa diseñada para prevenir desbordes e inundaciones en la región durante la temporada de lluvias durante el fenómeno El Niño, un problema recurrente que ha afectado a miles de familias en Lurigancho-Chosica. En el mencionado evento también participó el alcalde del distrito, Hernán Vargas.

Durante la ceremonia, la presidenta intentó justificar la alta desaprobación ciudadana contra su Gobierno al señalar que "hubiera querido que la entrega de la obra que soluciona el problema de toda la quebrada, estuviera la población presente para que puedan entender y valorar que este Gobierno provinciano se preocupa en la solución que otros presidentes no lo hicieron".

"Tengo que lamentar de algunas voces pequeñas, que todavía quieren levantar a la población en contra de un Gobierno que trabaja", declaró la mandataria al minimizar las protestas contra su gestión.

PUEDES VER: Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

Traslado de Dina Boluarte hasta Lurigancho-Chosica

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

La presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso autorización para viajar a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre, con el fin de asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará en Nueva York los días 22, 23 y 24 de septiembre. Este pedido fue formalizado mediante un oficio dirigido a José Jerí, presidente del Parlamento. De ser aprobado, este sería el quinto viaje al extranjero que la mandataria realiza en 2025.

El viaje de la mandataria al extranjero ocurre en medio de las convocatorias a manifestaciones ciudadanas en contra del Gobierno y el Congreso. Según el documento presentado por la jefa de Estadoo, viajaría el 21 de este mes, día en el que se programó una protesta en su contra en las inmediaciones de Palacio y el Legislativo.