Política

Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

La Junta Nacional de Justicia revisará el informe de su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, que propone suspender por 6 meses a Espinoza como fiscal suprema y de la Nación.

Junta Nacional de Justicia, a través de su vicepresidenta, buscan suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: composición LR
Junta Nacional de Justicia, a través de su vicepresidenta, buscan suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este viernes 19 de septiembre a las 10 de la mañana el pedido de suspensión contra Delia Espinoza. La JNJ revisará el informe de su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, que propone dicha medida disciplinaria contra Espinoza en su cargo de fiscal suprema y de la Nación por un plazo de 6 meses.

Asimismo, la institución encargada de nombrar, ratificar y suspender a jueces y fiscales dispuso que la propuesta de la evaluación de suspensión sea notificada a Espinoza para que pueda ejercer su derecho a la defensa. La mencionada audiencia será llevada a cabo de manera "improrrogable y presencial".

El pedido de la Comisión de Procesos Disciplinarios de la institución se basó en que, según indica el informe, la titular del Ministerio Público habría cometido una falta grave al presuntamente haber infringido en su totalidad el artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal.

El motivo principal es porque la fiscal de la Nación no habría acatado la decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides como la titular del Ministerio Público en junio de este año. El informe señala que, el 16 de junio de 2025, tras recibir la notificación de la resolución pertinente, Espinoza habría ordenado al personal de la sede central de la Fiscalía que permaneciera en el noveno piso durante varias horas, con la intención de dificultar el acceso y la ejecución de dicha resolución.

El documento de citación para evaluar el pedido de suspensión al que tuvo acceso La República, lleva la firma del presidente de la institución, Gino Ríos, quien fue ratificado luego del pedido de vacancia en su contra por sentencias por violencia familiar.

Documento de evaluación de pedido de suspensión contra Delia Espinoza

Documento de evaluación de pedido de suspensión contra Delia Espinoza

Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ

El último 9 de septiembre, la fiscal de la Nación desestimó la propuesta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspenderla por seis meses, argumentando que tal medida sería inconstitucional. Señaló que "la JNJ no tiene la autoridad ni la atribución constitucional para imponer o elegir al fiscal de la Nación".

Espinoza precisó que, aunque la JNJ tiene la facultad de reintegrar a un fiscal en su puesto tras un procedimiento, la decisión sobre el cargo recae únicamente en la Junta de Fiscales Supremos.

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afrontará un pedido de suspensión

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afrontará un pedido de suspensión

"Ellos son los primeros interesados en que su resolución ilegal 231 se termine de cumplir. Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que vendrá es que repongan forzadamente a la doctora Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y eso es inconstitucional", sostuvo.

Mediante su defensa legal, Espinoza pidió que María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y quien propuso su suspensión por seis meses, se retirara del proceso disciplinario en su contra. La fiscal de la Nación Justificó su solicitud señalando que hay un conflicto de intereses que podría comprometer la imparcialidad de la autoridad que maneja el caso.

