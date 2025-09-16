HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre marcha convocada contra Dina Boluarte: "Este Gobierno le tiene terror a que ustedes protesten"

Rosa María Palacios se pronuncia sobre las protestas ciudadanas convocadas para el 20 y 21 de septiembre en la Plaza San Martín, criticando la gestión del Ejecutivo y Congreso.

Rosa María Palacios tuvo comentarios sobre las próximas marchas de este 20 y 21 de septiembre | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Rosa María Palacios tuvo comentarios sobre las próximas marchas de este 20 y 21 de septiembre | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

En una nueva edición de Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios se pronunció sobre las protestas ciudadanas convocadas para los días 20 y 21 de septiembre en la Plaza San Martín. Estas movilizaciones, organizadas por colectivos ciudadanos, buscan expresar el reclamo de la población frente a la gestión del Ejecutivo y el Congreso. Al respecto, Palacios señaló que Dina Boluarte y su entorno muestran un fuerte temor ante la presión ciudadana.

"Este Gobierno le tiene terror a que ustedes marchen y protesten. Eso de que 'el pueblo ya aprendió y ya no protesta' parece estar en la fantasía de Dina Boluarte. Porque hay que decirlo: en los últimos dos años ha habido una apatía terrible en la ciudadanía peruana. Pero el tema de las AFP ha movilizado a la gente y, por eso, han decidido salir a protestar (…) ", indicó la periodista.

Sin Guión | Phillip Butters en LR

La reforma del sistema de pensiones se ha convertido en un punto clave en la convocatoria a la protesta. Para Palacios, existe una desconexión entre la manera en que se ha estructurado el sistema privado de pensiones y la realidad económica de los trabajadores y empresarios nacionales. Recordó que muchos de ellos se desempeñan en la informalidad y, por ello, no pueden realizar aportes constantes a estos fondos sin verse afectados.

"Es importante ahorrar para la vejez, pero cada uno lo hace como puede. Si yo construyo el segundo piso de mi casa, ese es mi ahorro para la vejez; si envío a mi hijo a la universidad, ese es mi ahorro para la vejez. (…) Millones de familias peruanas tienen en sus negocios e inversiones el sustento para su vejez (…) ", expresó Palacios.

