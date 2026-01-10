HOYSuscripcion LR Focus

Política

Registro Militar a la antigua: con colas, dudas y multas para omisos

Trámite para adolescentes sigue siendo presencial. Exadjunto de la Defensoría del Pueblo alerta que es discriminatorio porque una multa de S/275 para omisos es oneroso para muchas familias. Exministro Pedro Cateriano critica que se repita, con un fin populista, lo que ya señala la ley desde 2008.

El registro militar es obligatorio desde el 2008. Quienes no lo hagan en el plazo, serán multados.
El registro militar es obligatorio desde el 2008. Quienes no lo hagan en el plazo, serán multados.

El decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley del Servicio Militar no trae grandes novedades, pero si genera confusión y probablemente originará largas colas de jóvenes de 17 años que podrían creer que el registro obligatorio en los institutos armados ahora es el primer paso a un ingreso no deseado a los cuarteles.

Además, con la mala información que parte del propio Ejecutivo, muchos podrían creer que el Decreto Supremo n.° 018-2025-DE impone nuevas multas para los jóvenes omisos a la inscripción.

Condonación de multa

Pues bien, ni la multa (5% de una UIT) es nueva ni el registro antes de cumplir los 18 años es una novedad. Todo ello ya estaba contemplado en la Ley n.° 29248 de junio de 2008 y en su reglamento.

El único cambio es la condonación de la multa equivalente a S/275 a los jóvenes que se presenten voluntariamente a un cuartel o una base militar y cumplan un servicio de aproximadamente dos años.

Norma es discriminatoria

En opinión de Percy Castillo, exadjunto de la Defensoría del Pueblo en temas de Derechos Humanos y experto en Derecho Constitucional, la norma en sí “es discriminatoria” porque impone multas a los jóvenes en general, como si todos tuvieran las mismas capacidades económicas.

“Lo que tiene que evitarse siempre es que esto se convierta en una forma compulsiva de reclutar para realizar un servicio militar que debe ser voluntario y que no puede ser obligatorio (…) El servicio militar tiene que ser una opción que el joven elija libremente, no algo que tenga que asumir por la fuerza, en este caso por una deuda monetaria”, señala. 

Y agrega que “el monto (de la multa) para algunas personas puede resultar sencillo de asumir, pero para otras no, porque el Perú tiene diversas realidades” y hay zonas de extrema pobreza. “Es algo que se debe evaluar porque se estaría privilegiando a quien puede pagarla por encima de quien no”.

De la misma opinión es el especialista en Derecho Administrativo, Axel Medina, del estudio Ugaz Zegarra, quien sostiene que la multa ratificada en el reciente decreto supremo del Gobierno es "desproporcionada porque no todos los peruanos se encuentran en las mismas condiciones económicas.

"Si bien la multa no es cuantiosa, sí resulta un poco abusiva y arbitraria si pensamos en las poblaciones vulnerables. Ahora, se deja como salida que el joven omiso pueda cumplir el servicio y al final se le perdona la deuda, lo cual tampoco es una solución ventajosa para un joven que no quiere hacer el servicio militar", anota.

Temen que haya colas

En tanto, para Karla Gaviño, experta en gestión pública de la Universidad del Pacífico, la intención del Ejecutivo detrás del DS n.° 018-2025-DE sería atraer a los jóvenes al servicio militar, y el cambio en el reglamento que ahora permite la condonación de la multa a los omisos a la inscripción, persigue este fin.

De hecho, voceros de la Fuerza Aérea han informado que en las últimas semanas ha incrementado el número de jóvenes voluntarios que se presentan a sus instalaciones.

Los institutos armados están convocando a los jóvenes de 17 años para inscribirse en sus padrones.

Los institutos armados están convocando a los jóvenes de 17 años para inscribirse en sus padrones.

“Puede que no sea la mejor estrategia, pero creo que ese es el propósito del decreto. Es como decir, mira, si no has podido registrarte y eres omiso y no puedes pagar, bueno, tienes dos opciones: seguir en situación irregular y seguir omiso o acogerte al servicio militar”, anota.

“Ahora, hay una serie de aspectos que podrían mejorar para facilitar el registro (…) Habían intentado hacerlo de forma virtual, pero las plataformas electrónicas no estaban accesibles. Y no en todo el país hay conectividad a internet. Entonces, yo creo que hay que buscar estrategias para zonas urbanas, zonas rurales, para facilitar el registro. Lo que no puede seguir habiendo es colas y que los jóvenes tengan que ir físicamente a registrarse”, señala Gaviño.

Un trámite burocrático

Para el exministro de Defensa Pedro Cateriano, sin embargo, el reciente decreto no hace sino reiterar lo que está reglamentado. “Se reitera un trámite que ya era burocrático”.

“Lo que pasa es que ahora estamos ante el festival populista del Congreso y el Gobierno. Están haciendo anuncios y ofrecen más propinas sin tener los recursos económicos que financien estas cosas”, señala.

Consultado por La República sobre si el DS sería parte de los intentos del Congreso por regresar al servicio militar obligatorio, Cateriano responde categórico: “La ley es clarísima, el servicio militar es voluntario y normas de menor jerarquía no pueden modificar lo que dice la ley”. ❖

Jerí: Habrá aumento de 50% en propina

El presidente Jerí anunció que en los próximos meses se incrementará en un 50% el monto de las propinas que recibe el personal que cumple servicio militar. Es decir, pasarán de recibir S/ 250 mensuales, a 375 soles.

Según el mandatario, este incremento equivale a un primer tramo y posteriormente se elaborará un plan para elevar en 100% la propina, además de otras mejoras.

Respecto a las razones que motivaron el cambio en el reglamento del registro militar, el Ministerio de Defensa no respondió a las preguntas de este diario. Tampoco el Comando Conjunto de las FFAA ni el Ejecutivo aclararon el tema.

