Moción de censura contra Eduardo Arana y Juan Santiváñez: congresistas Ruth Luque y Susel Paredes recogen firmas

Eduardo Arana y Juan Santiváñez no se han pronunciado de manera oficial tras la difusión del audio. Foto: composición LR.

La congresista Ruth Luque anunció que está recogiendo firmas para presentar una moción de censura contra el primer ministro, Eduardo Arana, luego de que se difundiera un audio en el que conversa con Juan Santiváñez para coordinar un favor en beneficio de Miguel Marcelo Salirrosas alias 'El Diablo', con el objetivo de trasladarlo a otro pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

Como se sabe, diversos medios de comunicación revelaron un audio en el que se escucha la voz de Juan Santiváñez comunicarse con Eduardo Arana, quien en ese tiempo se desempeñaba como ministro de Justicia, con la finalidad de solicitarte mejoras carcelarias para su cliente alias El Diablo, sentenciado por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Al respecto, Ruth Luque señaló que estará presentando una moción de censura contra Eduardo Arana, debido a que "ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público", puesto que con Juan Santiváñez han buscando favorecer a un delincuente".

"No merecen seguir en el cargo. Instó a mis colegas respaldar esta moción (…) He hablado con la bancada Socialista, Podemos Perú y varios congresistas. Se trata de un audio donde se están aprovechando de su cargo para beneficios directos a un delincuente", dijo Luque a este medio.

En paralelo, la congresista Susel Paredes viene promoviendo una moción de censura contra el actual ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por los cuestionamientos en su contra.

"¿Quién manda realmente en Palacio? Un gobierno con un mínimo de dignidad ya los habría hecho renunciar, pero esa palabra, renuncia, Dina Boluarte no la conoce. ¡Así que nos toca aplicar la censura!", apuntó Susel Paredes.

A la iniciativa se sumó la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular), quien anunció que su bancada firmará la moción de censura contra Juan José Santiváñez, tras la difusión de un audio que también implica al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

“Sí, ya firmamos. Toda la bancada de Renovación Popular va a firmar la moción de censura. Yo acabo de firmar; estamos recolectando las firmas en este momento. En pocos minutos estará lista, porque ya hay muchísimas firmas”, manifestó.