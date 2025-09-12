Juan José Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para influir en decisiones del TC | Composición: LR.

Juan José Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para influir en decisiones del TC | Composición: LR.

Latina Noticias reveló nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. En las grabaciones, presuntamente se escucha al ministro asegurándole a una mujer que está en medio de negociaciones con el Tribunal Constitucional (TC) para que este órgano falle a su favor. Además, afirma que “tendría” a dos magistrados, lo que ha sido interpretado como una prueba de injerencia directa. El contexto de las grabaciones aún no ha sido detallado por el medio, aunque cabe señalar que Santiváñez es investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$ 20.000 para, a cambio, influir en las decisiones del propio TC.

“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, se escucha en el audio difundido.

Noticia en desarrollo...