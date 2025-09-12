HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Las grabaciones difundidas por Latina Noticias evidenciarían injerencia de Santiváñez en el Tribunal Constitucional. Contexto en detalle de los audios aún no es revelado.

Juan José Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para influir en decisiones del TC | Composición: LR.
Juan José Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para influir en decisiones del TC | Composición: LR.

Latina Noticias reveló nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. En las grabaciones, presuntamente se escucha al ministro asegurándole a una mujer que está en medio de negociaciones con el Tribunal Constitucional (TC) para que este órgano falle a su favor. Además, afirma que “tendría” a dos magistrados, lo que ha sido interpretado como una prueba de injerencia directa. El contexto de las grabaciones aún no ha sido detallado por el medio, aunque cabe señalar que Santiváñez es investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$ 20.000 para, a cambio, influir en las decisiones del propio TC.

“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, se escucha en el audio difundido.

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Curwen sobre Juan José Santiváñez: "Él ha sido designado ministro de Justicia porque quiere sacar al Perú de la Corte IDH"

Curwen sobre Juan José Santiváñez: "Él ha sido designado ministro de Justicia porque quiere sacar al Perú de la Corte IDH"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

