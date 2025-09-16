Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Dina Boluarte quiere volver a viajar en plena crisis social. Esta vez, la presidenta ha solicitado al Congreso permiso para viajar del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York. El pedido ha sido oficializado a través de un oficio enviado a José Jerí, presidente del Congreso. De aprobarse, sería el quinto viaje que realiza la mandataria al exterior en este 2025.

Noticia en desarrollo...