Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York
Si se aprueba, sería la quinta salida de la presidenta al extranjero en lo que va del 2025. Boluarte viajaría en medio de protestas sociales contra su Gobierno.
- Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”
- Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre
Dina Boluarte quiere volver a viajar en plena crisis social. Esta vez, la presidenta ha solicitado al Congreso permiso para viajar del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York. El pedido ha sido oficializado a través de un oficio enviado a José Jerí, presidente del Congreso. De aprobarse, sería el quinto viaje que realiza la mandataria al exterior en este 2025.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrollo...