Edmundo Gonzáles pide a los presidentes defender a las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, pidió a todos los jefes de Estado de gobiernos demócratas defender a las víctimas de desapariciones forzadas en su país, gobernado por el dictador Nicolás Maduro. A través de una carta abierta compartida en redes sociales, González calificó los actos como "un patrón de represión sistemática".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Estimados jefes de Estado y de Gobierno. Me dirijo a ustedes en mi condición de Presidente electo de Venezuela para elevar una solicitud urgente de alzar juntos la voz en defensa de las víctimas. En Venezuela persisten desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Estos hechos constituyen un patrón de represión sistemática, como lo ha documentado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU", expresó González.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

En esa misma línea, el mandatario electo aseguro que dichos casos no solo representan una tragedia personal, sino también una "afrenta a la dignidad humana y a los principios universales que compartimos". Además, González lamentó que su yerno sea víctima de estas desapariciones tras más de 200 días encarcelado y aseguró que vive con dolor el aislamiento del papá de sus nietos.

"Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre. Esta experiencia personal me obliga a reafirmar mi compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que atraviesan el mismo sufrimiento", escribió.

Edmundo González pide a presidentes tener una posición firme contra las desapariciones forzadas

En la misma misiva, el presidente electo apeló a la conciencia de los países de la región con la finalidad de que "asuman una posición firme y coordinada" contra la dictadura de Maduro. "Que no falte la voz de sus gobiernos en este momento decisivo para el futuro de Venezuela", expresó.

Asimismo, instó a que la postura de todos los presidentes exija el cese inmediato de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Venezuela, el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención y la protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar.

PUEDES VER: Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

Carta de Edmundo González

"La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia", enfatizó.

"Mi compromiso es servir de puente entre las víctimas y las instancias internacionales. Estoy convencido de que juntos podemos construir una plataforma sólida de apoyo a los ciudadanos venezolanos que han pagado con su libertad y en muchos casos con su vida el precio de la dictadura", acotó.