HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Política

Edmundo Gonzáles pide a los presidentes defender a las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela

CARTA ABIERTA A LOS PRESIDENTES DEMOCRÁTICOS. El presidente electo de Venezuela denunció que en su país persisten desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.

Edmundo González denuncia el aislamiento de su yerno en Venezuela. Foto: Composición/LR
Edmundo González denuncia el aislamiento de su yerno en Venezuela. Foto: Composición/LR

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, pidió a todos los jefes de Estado de gobiernos demócratas defender a las víctimas de desapariciones forzadas en su país, gobernado por el dictador Nicolás Maduro. A través de una carta abierta compartida en redes sociales, González calificó los actos como "un patrón de represión sistemática".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Estimados jefes de Estado y de Gobierno. Me dirijo a ustedes en mi condición de Presidente electo de Venezuela para elevar una solicitud urgente de alzar juntos la voz en defensa de las víctimas. En Venezuela persisten desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Estos hechos constituyen un patrón de represión sistemática, como lo ha documentado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU", expresó González.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

lr.pe

En esa misma línea, el mandatario electo aseguro que dichos casos no solo representan una tragedia personal, sino también una "afrenta a la dignidad humana y a los principios universales que compartimos". Además, González lamentó que su yerno sea víctima de estas desapariciones tras más de 200 días encarcelado y aseguró que vive con dolor el aislamiento del papá de sus nietos.

"Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre. Esta experiencia personal me obliga a reafirmar mi compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que atraviesan el mismo sufrimiento", escribió.

PUEDES VER: Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

lr.pe

Edmundo González pide a presidentes tener una posición firme contra las desapariciones forzadas

En la misma misiva, el presidente electo apeló a la conciencia de los países de la región con la finalidad de que "asuman una posición firme y coordinada" contra la dictadura de Maduro. "Que no falte la voz de sus gobiernos en este momento decisivo para el futuro de Venezuela", expresó.

Asimismo, instó a que la postura de todos los presidentes exija el cese inmediato de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Venezuela, el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención y la protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar.

PUEDES VER: Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

lr.pe
Carta de Edmundo González

Carta de Edmundo González

"La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia", enfatizó.

"Mi compromiso es servir de puente entre las víctimas y las instancias internacionales. Estoy convencido de que juntos podemos construir una plataforma sólida de apoyo a los ciudadanos venezolanos que han pagado con su libertad y en muchos casos con su vida el precio de la dictadura", acotó.

Notas relacionadas
Yerno de Edmundo González fue secuestrado por la dictadura de Maduro y su paradero es desconocido: "No hay una fe de vida"

Yerno de Edmundo González fue secuestrado por la dictadura de Maduro y su paradero es desconocido: "No hay una fe de vida"

LEER MÁS
Tarek William Saab lanza fuerte amenaza a Edmundo González por planes de volver a Venezuela: “Que regrese y vea que le va a ocurrir”

Tarek William Saab lanza fuerte amenaza a Edmundo González por planes de volver a Venezuela: “Que regrese y vea que le va a ocurrir”

LEER MÁS
Nicolás Maduro no le gritó “cobarde” a Donald Trump para retarlo: video está descontextualizado

Nicolás Maduro no le gritó “cobarde” a Donald Trump para retarlo: video está descontextualizado

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

LEER MÁS
EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

LEER MÁS
El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

LEER MÁS
Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota