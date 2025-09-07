HOYSuscripcion LR Focus

Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

La promoción y exposición de proyectos en sus redes sociales evidencian que los parlamentarios están pensando en las próximas elecciones 2026.

Congreso puede realizar campaña política durante semana de representación sin tener sanciones. Foto: Composición/LR
Congreso puede realizar campaña política durante semana de representación sin tener sanciones. Foto: Composición/LR

Cuando el Congreso de la República aprobó la propuesta para que los congresistas puedan realizar campaña política durante la semana de representación sin ser sancionados, los legisladores que respaldaron ya estaban pensando en las próximas elecciones 2026.

La iniciativa fue presentada por el congresista Arturo Alegría con el respaldo de varias bancadas, pero fue la Comisión de Constitución de Fernando Rospigliosi que impulsó el predictamen para que sea aprobado con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones en el Pleno del Congreso.

PUEDES VER: Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

lr.pe
César Revilla, Fuerza Popular.

César Revilla, Fuerza Popular.

Al no alcanzar los 87 votos, los parlamentarios no podían hacer proselitismo político. Ante esa limitación, no solo esperan llegar a su región y buscar promocionarse, sino que están sacando el mayor provecho en sus redes sociales, exponiendo proyectos y adjudicándose obras.

La República verificó los perfiles de Facebook en el que se evidencia que congresistas de la bancada de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Perú Libre parece que ya estuvieran en una contienda electoral.

La experiencia de Fernando Tuesta como experto en materia electoral y como exjefe de la ONPE precisa que los políticos en funciones suelen mostrar sus acciones, a veces de forma exagerada, especialmente en épocas electorales, lo que les da cierta ventaja.

PUEDES VER: Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

lr.pe
Waldemar Cerrón, de Perú Libre

Waldemar Cerrón, de Perú Libre

“Los políticos que tienen un cargo siempre tratan de mostrar lo que hacen —a veces, quizá, de manera exagerada—, pero siempre buscan demostrar su trabajo. Sean congresistas, gobernadores o alcaldes, eso es cierto. Y, evidentemente, tienen una ventaja en época de elecciones. Si bien es cierto que debe existir neutralidad, muchos de ellos se cuidan, por ejemplo, de no utilizar los colores de su partido o de no inducir directamente al voto, pero ya hacen campaña desde siempre”, dijo el experto en temas electorales.

Tuesta mencionó además que las autoridades no solo muestran lo que están haciendo, sino lo que pueden seguir haciendo en el cargo.

“En algunos de ellos ya no solo se habla de lo que han hecho, sino de lo que podrían hacer si logran ganar una elección. En principio, son los Jurados Electorales Especiales los que deben fiscalizar, y habría que preguntarse cuántos de estos congresistas —como se muestra en las imágenes—, o cuántas autoridades regionales y locales, están haciendo proselitismo. Pero, repito, esto es algo recurrente, no es nuevo. Es casi de siempre”, apuntó.

Caso Guido Bellido

Caso Guido Bellido

Tuesta añadió que la limitación sería que use los recursos del Estado para hacer proselitismo político, ellos hacen campaña porque no pueden renunciar al cargo.

