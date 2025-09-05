HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Cerca de 150.000 docentes jubilados reciben actualmente pensiones que promedian los S/800 mensuales, lo cual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. El exministro Idel Vexler calificó esto como una situación injustificable.

Aumento de pensión a maestros jubilados. Foto: composición LR
Aumento de pensión a maestros jubilados. Foto: composición LR | composición LR

El Congreso de la República aprobó el aumento de la pensión de los docentes jubilados a S/3.300, una medida que ha generado esperanza entre miles de maestros que dedicaron décadas de su vida a la enseñanza. La propuesta, sin embargo, aún debe superar la observación del Ejecutivo para entrar en vigencia y convertirse en una realidad tangible. Pese a esto, dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) lo han calificado como una victoria.

Actualmente, alrededor de 150.000 docentes jubilados perciben en promedio apenas S/800 mensuales, mientras que algunos reciben montos aún más bajos, de S/300 o S/400. Estas cifras, según especialistas, resultan insuficientes para garantizar una vida digna a personas que, en muchos casos, ya enfrentan mayores gastos médicos y limitaciones propias de la edad.

PUEDES VER: Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

lr.pe

Una norma importante

El exministro de Educación, Idel Vexler, calificó la medida como un hito para la educación y un reconocimiento al esfuerzo de quienes dedicaron su vida a la docencia. “Es un logro histórico para todos los maestros en actividad, para la comunidad educativa en general, creo que también para toda la sociedad y desde luego para los maestros cesantes y jubilados”, afirmó.

En ese sentido, recomendó que la medida se concrete con responsabilidad y planificación. Exhortó al Ejecutivo a diseñar un plan progresivo de entrega que evite contratiempos administrativos y financieros.

“Se debería hacer de manera progresiva en un plazo de dos años y tres meses, con aumentos escalonados de S/500 cada seis meses, hasta alcanzar un haber digno cercano a los S/3,300. De esa manera, los jubilados podrán recibir un monto necesario para costear sus gastos básicos”, sostuvo. En ese sentido, resaltó la participación de ambas partes.

El contraste con otras pensiones

Uno de los puntos que más resaltó Vexler fue la diferencia en el trato entre docentes y otros sectores del Estado. “Con ese dinero no alcanza ni para medicamentos. El Ejecutivo, el Ministerio de Economía (MEF) y el de Educación deben ser sensibles y buscar fuentes de financiamiento. No pueden discriminar, aumentando pensiones a militares y policías y dejando de lado a los maestros”, enfatizó.

El llamado no es solo económico, sino también de justicia social. Para Vexler, es necesario escuchar a los colectivos de jubilados y atender las demandas de manera equitativa, evitando desigualdades que generan frustración y descontento.

La desmotivación en la carrera docente

Más allá del impacto en los jubilados, el exministro alertó sobre las consecuencias a largo plazo de mantener pensiones tan bajas en el sector. “La actual brecha desincentiva la carrera magisterial: nadie quiere llegar a los 65 años para pasar de ganar S/5,000 o S/6,000 a recibir apenas S/800. Eso destruye la profesión”, señaló.

De acuerdo con su análisis, esta situación ha convertido a la docencia en una opción menos atractiva para los jóvenes, lo que podría afectar la calidad educativa del país en los próximos años.

PUEDES VER: Docentes cesantes y jubilados del Sutep reclaman al Gobierno una pensión digna

lr.pe

Alcance de la norma

La propuesta aprobada por el Congreso beneficiaría a 162.000 profesores jubilados y cesantes. Estos estarían comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, así como en la Ley de Reforma Magisterial y en el Sistema Privado de Pensiones.

En los próximos días, el Ejecutivo deberá evaluar el proyecto y decidir si lo promulga o lo observa. De aprobarse, la norma se publicará en el diario oficial El Peruano, convirtiéndose en ley y generando un cambio histórico en el trato a los maestros retirados. Los testimonios recogidos reflejan una coincidencia en torno a la urgencia de un cambio. Vexler advierte que la jubilación no debe significar condenar a los maestros a la precariedad, después de haber formado generaciones enteras de peruanos.

Incertidumbre sobre la aprobación del aumento de pensión

Para miles de docentes jubilados, el anuncio del Congreso representa una esperanza largamente esperada. Sin embargo, también existe incertidumbre por la respuesta del Ejecutivo y por la manera en que se implementará la medida. Pues, el actual ministro de Educación, Morgan Quero, no habría estado de acuerdo con el aumento.

Por su parte, Lucio Castro, dirigente del Sutep mencionó a La República que "Existe una preocupación, pero consideramos que la conversación y el diálogo va a significar que el Ejecutivo quede convencido y, por lo tanto, se termine promulgando la ley". En ese sentido, reconocido que este es un triunfo histórico tras varios años de que los maestros no sean reconocidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

