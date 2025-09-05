La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de hostigarla con insistentes mensajes para que respalde la estrategia legal de la municipalidad de Lima en el extranjero. “Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento”, le escribió el burgomaestre, según consta en los chats que presentó como pruebas.

En el documento enviado a la Procuraduría General del Estado, Carrión detalló que López Aliaga buscaba que la Procuraduría ad hoc se apersone en la demanda de Discovery interpuesta en Nueva York contra la empresa Brookfield, vinculada al caso de peajes de Rutas de Lima. La funcionaria sostuvo que esa solicitud vulneraba los principios de autonomía y objetividad que rigen la defensa jurídica del Estado.

Los mensajes revelan que el alcalde exigía el “apersonamiento” de la procuraduría y calificaba el caso como “grave”. Al no obtener una respuesta inmediata, aumentó la presión advirtiendo que haría pública su queja. Para Carrión, estos hechos constituyen actos de interferencia política directa en su labor.

Carrión advirtió que las amenazas no quedaron en el plano privado. Según su informe, el hostigamiento se transformó en una campaña mediática articulada con congresistas y medios afines a Renovación Popular, destinada a desacreditarla y forzar su salida del cargo.

Estos son los mensajes que López Aliaga envío a Carrión. En ellos se observa como el alcalde de Lima hostiga a la exprocuradora amenazándola denunciarla ante la prensa. Foto: difusión

Informe detalla la estrategia de presión política y mediática contra Silvana Carrión

En el informe 010-2025 remitido a la Procuraduría General del Estado, Carrión expone que fue blanco de una estrategia de presión encabezada por López Aliaga y su entorno político. El objetivo era que la Procuraduría ad hoc se sumara al proceso judicial iniciado por la municipalidad de Lima en EE.UU., pese a que esa acción no correspondía a sus funciones.

El documento señala que las presiones comenzaron el 30 de mayo, cuando el alcalde envió oficios y mensajes exigiendo una respuesta inmediata. Dos días después, insistió con un tono más amenazante: “Este tema es URGENTE. Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento, en contra de la defensa del Estado peruano”.

Carrión advirtió que esas presiones vulneraban su independencia funcional y que, al no lograr su cometido, se desplegó una segunda fase: una campaña mediática que difundía información falsa y ataques personales. En esta participaron medios de comunicación y figuras vinculadas a Renovación Popular, con titulares que responsabilizaban a la procuradora de supuestas pérdidas millonarias para el país.

Según la exprocuradora, todo formó parte de un patrón de hostigamiento destinado a desacreditarla y propiciar su destitución. Incluso, congresistas del partido de López Aliaga llegaron a exigir públicamente su salida, mientras el alcalde la calificaba de “ignorante” en entrevistas y conferencias de prensa.

Procuraduría aceptó pedido de López Aliaga y destituyó a Silvana Carrión

La Procuraduría General del Estado decidió retirar a Silvana Carrión de su puesto como procuradora ad hoc del caso Lava Jato, alegando una pérdida de confianza. La medida coincidió con los reiterados pedidos de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien había solicitado de manera insistente que se apartara a la abogada de dicho cargo.

Carrión señaló que esta decisión confirma la intromisión política en la PGE, pues no fue producto de una evaluación técnica sino de presiones externas. Recordó que López Aliaga envió múltiples oficios formales para exigir su destitución y que legisladores de Renovación Popular respaldaron esa exigencia ante el Consejo Directivo de la Procuraduría.

"El alcalde presidente del grupo político Renovación Popular, que está incluida en un caso penal en el cual nosotros participamos, hay un evidente conflicto vigente de interés (...) Un grupo de congresistas de Renovación Popular asistió el día 9 de junio a la PGE a pedirle a la procuradora, incluido el congresista Muñante, que es presidente de la comisión Lava Jato, mi apartamiento del cargo (...) Me ha escrito (López Aliaga) en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome de que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa (...) Yo lo he comunicado a mi entidad, ellos lo que han hecho es atender los pedidos del alcalde de Lima", declaró vía Canal N.