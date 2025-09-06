HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El Ejecutivo respondió a la Corte IDH tras la resolución emitida ayer, en la que se ratificó que la ley de amnistía es inaplicable y contraria a la Convención Americana.

Gobierno continúa insistiendo en el retiro del Perú de la Corte IDH. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
El Gobierno de Dina Boluarte emitió un comunicado en el que califica de “inaceptable” la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ratificó la inaplicabilidad de la ley de amnistía y reiteró que el Perú debe cumplir con las reparaciones en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En la misma línea de confrontación, el Ejecutivo insistió en cuestionar la competencia del tribunal internacional y volvió a deslizar la posibilidad de retirar al país del sistema interamericano.

El pronunciamiento se produce luego de que la Corte IDH reafirmara que la Ley de Amnistía, promulgada por el Ejecutivo, es contraria a la Convención Americana y no puede ser aplicada para eximir de responsabilidad a los autores de crímenes de lesa humanidad. La resolución es parte de la supervisión internacional de las sentencias sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el grupo Colina durante el régimen de Alberto Fujimori.

Comunicado del Gobierno de Dina Boluarte rechaza resolución de la Corte IDH y la califica de "inaceptable". Foto: difusión

PUEDES VER: Ley de Amnistía: Corte IDH ratifica que es inaplicable y viola la Convención Americana

Pese a la contundencia del fallo, el Ejecutivo de Boluarte sostuvo que la Corte IDH no puede intervenir mientras no se agoten los recursos en la jurisdicción interna, reduciendo así el rol del tribunal a un carácter “subsidiario”. Bajo ese argumento, el Gobierno intenta justificar su desacato y al mismo tiempo proyecta un discurso nacionalista que lo enfrenta abiertamente con los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

El comunicado cierra con una amenaza explícita: el Perú seguirá “evaluando su permanencia” en el sistema interamericano. Esta posición confirma la estrategia del Ejecutivo de debilitar los mecanismos de supervisión internacional en medio de graves cuestionamientos por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2022 y 2023. En los hechos, el Gobierno de Boluarte apuesta por aislar al país de instancias internacionales incómodas para proteger intereses políticos y militares vinculados a crímenes del pasado y del presente.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

