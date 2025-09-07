Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Espionaje. La DIRIN cuenta con personal dedicado a monitorear las publicaciones de los medios y de los periodistas en redes sociales. Foto: La República | Dina Boluarte | PNP | Deface Perú

Espionaje. La DIRIN cuenta con personal dedicado a monitorear las publicaciones de los medios y de los periodistas en redes sociales. Foto: La República | Dina Boluarte | PNP | Deface Perú

Entre la información confidencial filtrada por los hackers de “Deface Perú”, un grupo clandestino que penetró en la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), aparece la descripción detallada de la estructura del organismo que depende del Ministerio del Interior. Se compone de la División de Inteligencia, la División de Contrainteligencia, la División de Búsqueda y la División de Tratamiento de la Información. El primero es el órgano rector, el segundo se dedica a la identificación y neutralización del potencial y real enemigo, la tercera acopia datos de relevancia vinculados a los objetivos y la cuarta analiza lo que han recolectado los agentes y elevan informes. Pero la DIRIN también está compuesta por departamentos que se dedican a actividades más precisas.

Y son:

Departamento de Asuntos Criminales 1.

Departamento de Asuntos Criminales 2.

Departamento de Asuntos Criminales 3.

Departamento de Seguridad Nacional.

Departamento de Gestión y Riesgo.

Departamento de Seguridad Gubernamental.

Departamento de Seguridad Digital.

Departamento de Ciberinteligencia.

Departamento de Ciberseguridad.

Departamento Contra el Narcoterrorismo.

Departamento de Asuntos de Seguridad Ciudadana.

Departamento de Confiabilidad y Evaluación de la Credibilidad.

Departamento de Trazabilidad Medición e Impacto.

Departamento de Recursos Humanos.

Departamento de Logística.

Departamento de Economía.

Conforme a fuentes relacionadas con la DIRIN, el 80% del personal de la entidad de inteligencia está a órdenes de la División de Búsqueda (DIVBUS), que cuenta con 14 bases en diferentes partes del país. Todas están integradas a las Oficinas Regionales de Inteligencia (ORI).

De la revisión de los reportes filtrados de la DIRIN, es posible concluir que el énfasis de las acciones de búsqueda de información se concentran en las protestas antigubernamentales, las actividades de congresistas de la oposición, y sobre las publicaciones de medios que investigan presuntos actos de corrupción del gobierno de Dina Boluarte, como “La Encerrona”, “Hildebrandt en sus Trece” y La República.

En la mira. La DIRIN hizo vigilancia y seguimiento de la protesta de los sindicatos de la empresa Lindley que exigen aumento de salarios. Foto: Sinatrel

El entramado del espionaje

El grupo de hacker “Deface Perú” ha divulgado informes de vigilancia, seguimiento y monitoreo, que confirman que existe en curso planes de espionaje de la DIRIN enfocados en quienes presuntamente representan una “amenaza” para Palacio de Gobierno. Desde dirigentes sindicales hasta periodistas incómodos.

En un reporte de julio de este año de un agente de la DIVBUS de la DIRIN, informó: “Encuentro unitario organizado por la Coordinadora Nacional de Lucha, programado para el 5 de julio de 2025, y otras actividades como la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales (12 de julio), para gestar una jornada nacional de protesta (26, 27 y 28 de julio), tiene el propósito de consensuar y consolidar al Comité Promotor para integrar a las organizaciones políticas, gremiales y de la Sociedad Civil para asumir el comando de lucha que articule las medidas de protesta contra el Gobierno y el Congreso. Y así exigir la renuncia de la presidenta de la República y exigir cambios radicales en el sistema político y constitucional”.

El reporte incluye nombres y apellidos de los participantes, lugares de concentración, lugares de desplazamiento y otros datos de relevancia.

Los agentes de la DIRIN han recibido la consigna de reportar cualquier indicio de protesta antigubernamental para “neutralizarla”, es decir, sabotearla, eliminarla, porque representa “un peligro para la estabilidad democrática”.

Un reporte muy reciente, fechado el primero de agosto, describe la consigna de esta manera: “Orientar el esfuerzo de búsqueda de información que permita prevenir, detectar y neutralizar acciones que perturben la paz, tranquilidad, tránsito y orden público. Personal PNP debe mantenerse alerta y extremar las respectivas medidas de seguridad y previsión (...). Así como fortalecer el monitoreo constante para identificar a posibles agitadores, colectivos radicales o personas ajenas que pretendan infiltrarse y exacerbar los ánimos de los asistentes, promoviendo actos violentos o disturbios”.

Bajo registro La fiscal Barreto fue vigilada por la DIRIN. Foto: difusión

“Extremistas”, “agitadores”, “radicales”

Incluso son objetivos de observación, vigilancia y seguimiento las protestas de los sindicatos enfrentados con las empresas que no acceden a negociar aumentos salariales y otros derechos laborales.

“Por el canal de inteligencia se tiene conocimiento de la jornada de lucha convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel). (...) Exigen el respeto al proceso de negociación colectiva. Solicitan un aumento salarial para los trabajadores a nivel nacional. Riesgos: presencia de agitadores o colectivos radicales”, señala el informe.

Para los agentes de la DIRIN solo “extremistas”, “agitadores”, “radicales” o “infiltrados” en las manifestaciones antigubernamentales, en las acciones de protesta de los sindicatos u organizaciones populares, lo que representa una peligrosa generalización con el propósito de justificar intervenciones, detenciones y denuncias.

No sucede solo en Lima sino en todo el país.

“Por el canal de inteligencia se ha tomado conocimiento de la segunda asamblea de mineros artesanales convocada por la Asociación de Mineros Artesanales de la Provincia de Chumbivilcas (AMACH), Cusco. Se va a desarrollar en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas. Agenda: análisis crítico de la nueva reglamentación impuesta para la minería artesanal. Evaluación y toma de decisiones frente al abuso del Ministerio de Energía y Minas. (...) Existe el riesgo de que grupos ajenos causen enfrentamientos con personal PNP. También podría registrarse la infiltración de delincuentes o grupos extremistas”, reporta este año otro agente de la DIRIN.

Conforme a los reportes de la DIRIN hackeados y filtrados por el grupo “Deface Perú”, también ha sido objeto de observación, vigilancia y seguimiento, la fiscal Marita Barreto Rivera, cuando ejercía como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop). Ocurrió en el periodo en que la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte eran investigados por presuntos actos de corrupción. Este hecho no es aislado.

Congresistas, fiscales, periodistas

Recuérdese que el exabogado de la jefa de Estado, Mateo Castañeda, ofreció a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, que apoyaban las acciones de la fiscal Marita Barreto, a que le filtraran información sobre las investigaciones. Como se negaron, Colchado y Lozano fueron pasados al retiro.

También se hallaron en la base de datos de la DIRIN informes sobre las actividades en Lima y provincias de las congresistas Sigrid Bazán Narro y Ariana Orué Medina, con indicaciones sobre sus desplazamientos y nombres de las personas que las acompañan.

El espectro de vigilancia y monitoreo de la DIRIN alcanza a medios y periodistas que suelen publicar investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno. Entre la información hackeada a la DIRIN se encuentran reportes del seguimiento a las actividades periodísticas del director de “La Encerrona”, Marco Sifuentes.

“En junio de 2024, DIRIN calificó como amenaza la difusión que hicimos del audio del ministro (Juan) Santiváñez donde pedía que controlen a nuestro director Marco Sifuentes”, informó “La Encerrona”: “La DIRIN nos etiquetó como ‘actores que afectan la gobernabilidad, el Estado de derecho y el orden constitucional’”, añadieron. Es decir, la etiqueta que colocan a todos los opositores al régimen.

El reporte de la DINI dice: “Periodista Marco Sifuentes Quintana, quien a través de RR. SS. (redes sociales), viene azuzando a la población a participar de las medidas de protestas para los días 13, 14, 15 de noviembre de 2024”.

El reportaje de la revista “Hildebrandt en sus Trece”, que consignaba que el delincuente Erick Moreno Hernández (a) “Monstruo” pagaba a policías para que le filtraran información, mereció un informe de la DIRIN con la supuesta finalidad de identificar a las fuentes de la publicación. La publicación que dirige César Hildebrandt difunde con frecuencia actos de corrupción del régimen de Boluarte.

La República también detectó en la información hackeada a la DIRIN reportes de las publicaciones en las redes sociales del jefe de la Unidad de Investigación de este diario, Ángel Páez.

El grupo de hackers “Deface Perú” anunció una nueva entrega de documentos, entre los que estarían los planes de operaciones de la DIRIN, que se supone contiene información del espionaje a opositores del gobierno, medios y periodistas.

