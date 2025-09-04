HOYSuscripcion LR Focus

Política

Castillo tras liberación de Vizcarra y Betssy Chávez: "El mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia"

El expresidente Castillo cuestionó la decisión del sistema judicial luego de la excarcelación de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

Pedro Castillo calificó como "pésimo" al sistema de justica tras la excarcelación de la exministra y Martín Vizcarra. Foto: Composición/LR
Pedro Castillo calificó como "pésimo" al sistema de justica tras la excarcelación de la exministra y Martín Vizcarra. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ordenaron la excarcelación de su homólogo Martín Vizcarra y la exministra Betssy Chávez, respectivamente. Este jueves 4 de septiembre, durante la audiencia del juicio oral por golpe de Estado, Castillo arremetió contra el sistema judicial al calificarlo como "pésimo". Asimismo, el exmandatario rechazó el proceso judicial en su contra.

"Ahora el mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia. Ahora un juez comete una aberración y a las próximas semanas allana la plana. Rechazo este juicio como siempre", enfatizó al momento que se le cedió la palabra para acreditarse en la audiencia en el penal de Barbadillo.

PUEDES VER: Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

El último 3 de septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió liberar a la ex primera ministra Chávez Chino, quien cumplía una orden de prisión preventiva por 15 meses en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Según el máximo intérprete de la carta magna, la excongresista cumplía irregularmente un mandato judicial al que lo calificó como una "detención arbitraria".

Por su parte, el Poder Judicial decidió revocar la prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo luego de que determinó que el exmandatario sí contaba con arraigo familiar y laboral y, por ello, no se debió imponer una medida restrictiva en su contra por 5 meses.

En tanto, Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo, cumpliendo una prisión preventiva hasta diciembre del 2025 por el presunto delito de rebelión. La Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad en su contra, así como la inhabilitación de la función pública por tres años y medio.

PUEDES VER: Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a clínica Cayetano Heredia

