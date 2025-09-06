César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

Gobernador de La Libertad se pronunció tras la explosión que afectó a una vivienda y casas aledañas en Trujillo. Foto: composición LR

Tras la explosión suscitada por extorsionadores en la urbanización Las Quintanas en Trujillo que afectó una casa y varias viviendas, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se mostró indignado ante las críticas que recibe por la inseguridad en la ciudad norteña, argumentando que su trabajo no es valorado por la población. Sin embargo, los hechos recientes reflejan que su molestia está desconectada de la realidad: los atentados con explosivos y la creciente violencia en la ciudad demuestran la falta de resultados concretos de su gestión.

"Me pongo en este estado de ánimo porque, la verdad, estoy indignado. Indignado. La gente no valora mi trabajo, también me molesta. No valoran lo que hacemos, lo que hemos hecho y haremos por la seguridad", comentó.

Acuña sostiene que sus esfuerzos en seguridad y coordinación con autoridades nacionales no son reconocidos, pero la realidad muestra que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes para controlar la criminalidad en Trujillo y otras provincias de La Libertad.

Durante su gestión, la coordinación con la Policía Nacional y autoridades nacionales ha resultado ser casi nula, mientras la criminalidad y los actos de extorsión continúan aumentando. La falta de resultados concretos pone en evidencia un liderazgo más preocupado por la apariencia que por la seguridad efectiva de los ciudadanos.