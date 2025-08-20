Congreso: aprueban que parlamentarios puedan realizar campaña política en semana de representación

El Pleno del Congreso aprobó la propuesta fujimorista para que los parlamentarios puedan realizar campaña política durante la semana de representación sin ser sancionados. De esta manera, con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo modificó su reglamento que los habilita para hacer sus actividades políticas a pocos meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026.

Según el dictamen elaborado desde junio de este año en la Comisión de Constitución, que en ese entonces era presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi y ahora por su colega de bancada Arturo Alegría, se cambió el principio de neutralidad y los congresista podrán "en ejercicio de sus funciones expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que se constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad".

Es importante destacar que la iniciativa legislativa había sido rechazada el 14 de agosto; sin embargo, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una reconsideración a la votación y fue aprobada este miércoles 20 de agosto.

Las bancadas que aprobaron este proyecto de ley que modifica el reglamento del Congreso fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular. Sin embargo, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista se opusieron.

Durante la semana de representación, que consta de 7 días para que los parlamentarios se trasladen a sus provincias para recoger las necesidades de los peruanos, se les otorga una bonificación mensual de S/2.800.

