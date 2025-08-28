Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó que el Gobierno de Dina Boluarte quiera retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y advirtió que la estrategia replica lo que hizo Alberto Fujimori en 1999, cuando buscó aislarse de ese tribunal para evitar una futura condena por crímenes de Estado como los de La Cantuta y Barrios Altos.

Además, recordó que la Corte IDH fue clave para sancionar esas violaciones de derechos humanos y explicó que este organismo es la última instancia internacional a la que pueden acudir los ciudadanos tras agotar todos los recursos dentro del sistema judicial peruano.

"Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori en 1999. Hay que desvincularnos. ¿Por qué? Porque al chino no le convenía, porque sabía perfectamente que se iba a ir preso, que finalmente sucedió, por las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos. Y eso se dio y esa condena existió gracias a la Corte IDH. Porque cuando se agotan, y se los he explicado también, todas las instancias a nivel nacional, es decir, Ministerio Público, Poder Judicial, instancia uno, instancia dos, Corte Superior, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, ¿qué te queda? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que puedes tocar la puerta, a la que la propia Dina Boluarte dijo que tocaría la puerta", señaló.

Oxenford también cuestionó que la mandataria haya designado como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, pese a que fue censurado por el Congreso y salió del Ministerio del Interior en medio de cuestionamientos en su contra. Consideró que su retorno al gabinete responde a la necesidad de Boluarte de contar con un aliado clave para impulsar reformas legales que viabilicen el retiro del Perú de la Corte IDH y protegerse de eventuales procesos judiciales cuando deje el poder, describiendo a Santiváñez como un funcionario sumiso a los intereses de la jefa de Estado.

"Yo sigo sin entender cómo la presidente de la República pudo ponerle un fajín y nombrar como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso de la República. Salió del Ministerio del Interior con roche encima, le crearon una oficina, le inventaron un cargo para que reciba ministros, congresistas, empresarios y varios etcéteras. Y después no, ¿ya? Vamos a regresarte al gabinete Santiváñez, te lo mereces. Sobre todo ahora que queremos salir de la Corte IDH, que necesitamos meter al Congreso de la República una reforma jurídica y tú me tienes que ayudar porque yo saliendo de acá de Palacio de Gobierno en julio del próximo año, de todas maneras me voy presa. Y ahí está, pues, el felpudo de Santiváñez haciendo lo que su ama y señora le pide, le solicita", precisó.