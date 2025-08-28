Rosa María sobre el plan de Boluarte para salir de la Corte IDH: "Ha perdido el juicio crítico"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al plan de Dina Boluarte para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de la "defensa de la soberanía nacional". En ese sentido, Palacios criticó la intención de la jefa de Estado de crear un proyecto de ley para llevar a cabo la propuesta.

En su discurso el último 27 de agosto, la mandataria señaló que "no vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas", luego de que la Fiscalía allanó el domicilio de su hermano Nicanor Boluarte.

"Dina Boluarte ha decidido que se va a vengar. (...) La Corte IDH ha dicho en el caso Barrios Altos y La Cantuta que no proceden amnistías ni indultos contra violadores de derechos humanos. El Perú está sometido a esa decisión soberanamente. El Pacto de San José es parte del ordenamiento jurídico peruano, es parte de nuestra justicia, Dina Boluarte debería saberlo porque ella tiene un libro que habla de eso: de los organismos de protección de derecho fundamental", enfatizó.

Asimismo, la conductora recordó el proceso legal que debería seguir el Perú en caso decida retirase del Pacto de San José, que consiste en denunciar el tratado por el Congreso y el Ejecutivo. Además, resaltó que, pese a ello, el país seguiría sometido por un año a la jurisdicción de la Corte IDH, encargado de evaluar las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, Palacios cuestionó la norma promulgada por el Gobierno que crea un grupo de trabajo multisectorial para la elaboración del proyecto de ley "en defensa de la soberanía nacional".

"Parece ser que las Fuerzas Armadas se cansaron de que las agarren de idiotas. El Congreso ha sacado dos leyes, de amnistía y prescripción de delitos, que son inaplicables. Entonces, le han dicho 'señora, ¿cómo es?', y ella ha dicho 'hagan un proyecto de ley en defensa de la soberanía'. ¿Cuál defensa de la soberanía? Ninguna. En ataque directo y concreto de nuestros derechos fundamentales. Al derecho que tiene todo peruano de acudir a una instancia supranacional para que le arreglen un problema que el Estado peruano le ha vulnerado", dijo.

Rosa María Palacios sobre Dina Boluarte: "Ha perdido el juicio crítico"

En otro momento, Palacios resaltó que las bancadas del Congreso apoyarían a la mandataria Dina Boluarte en su intento de retirarse de la Corte IDH y aseveró que la jefa de Estado "ha perdido el juicio crítico".

"Creo que la jurisdicción de la Corte IDH tiene los días contados, por lo menos esa es la intención de Boluarte. A eso vamos, ya está anunciado. Dina Boluarte ha perdido el juicio crítico, es una barbaridad lo que está haciendo", sentenció.