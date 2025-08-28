HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte maniobra el retiro del Perú de la Corte IDH: crea grupo de trabajo para proyecto de "soberanía nacional"

Mandataria busca alejar al Perú de la Corte IDH en medio de cuestionamientos por la ley de amnistía y fallos que ordenan garantizar derechos fundamentales.

Durante un acto oficial, la presidenta atacó nuevamente a la Corte IDH. Foto: composición LR
Durante un acto oficial, la presidenta atacó nuevamente a la Corte IDH. Foto: composición LR

La presidenta Dina Boluarte dio un nuevo paso en su intento de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A través de una resolución ministerial, su gobierno creó un grupo de trabajo multisectorial que tendrá 60 días hábiles para elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional. El objetivo: sentar las bases normativas que permitan limitar la jurisdicción de la Corte IDH y priorizar únicamente la legislación interna.

El anuncio se produce un día después de que Boluarte presentara públicamente la iniciativa como un “acto de defensa de la soberanía nacional” en una ceremonia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas coinciden en que se trata de una maniobra que busca blindar a policías y militares involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

La medida llega en un contexto de fuerte tensión con el sistema interamericano. La Corte IDH ordenó al Estado peruano no promulgar la ley de amnistía, al considerar que contradice sentencias ya firmes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que quedó prohibido otorgar amnistías a responsables de violaciones graves de derechos humanos. Pese a ello, Boluarte promulgó la norma, exponiendo al país a un abierto desacato internacional.

Noticia en desarrollo...

