Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental
La mandataria colocó a su vocero y exjefe de Qali Warma, investigado por corrupción, en el cargo que antes ocupó el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
Todo queda en el círculo presidencial. Dina Boluarte ha designado a Fredy Hinojosa, exjefe del desaparecido programa Qali Warma y vocero presidencial, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Este cargo fue ocupado anteriormente por el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, luego de haber sido censurado como ministro del Interior por el Congreso.
Hinojosa, involucrado en el caso de corrupción de Qali Warma, percibiría una remuneración superior a los S/ 17.000, tal como Juan José Santiváñez cuando desempeñó dichas funciones.
Noticia en desarrollo...