El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

La mandataria colocó a su vocero y exjefe de Qali Warma, investigado por corrupción, en el cargo que antes ocupó el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Hinojosa reemplazará a Santiváñez en oficina cercana a Boluarte | Foto: composición LR
Hinojosa reemplazará a Santiváñez en oficina cercana a Boluarte | Foto: composición LR

Todo queda en el círculo presidencial. Dina Boluarte ha designado a Fredy Hinojosa, exjefe del desaparecido programa Qali Warma y vocero presidencial, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Este cargo fue ocupado anteriormente por el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, luego de haber sido censurado como ministro del Interior por el Congreso.

Hinojosa, involucrado en el caso de corrupción de Qali Warma, percibiría una remuneración superior a los S/ 17.000, tal como Juan José Santiváñez cuando desempeñó dichas funciones.

Noticia en desarrollo...

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Juan José Santiváñez reaparece y evita pronunciarse por allanamientos en su contra

Juan José Santiváñez reaparece y evita pronunciarse por allanamientos en su contra

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

Rosa María sobre el plan de Boluarte para salir de la Corte IDH: "Ha perdido el juicio crítico"

Rosa María sobre el plan de Boluarte para salir de la Corte IDH: "Ha perdido el juicio crítico"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

¿Una ley que no se aplicará? Carlincatura expone las maniobras de las autoridades para justificar la Ley de Amnistía

¿Una ley que no se aplicará? Carlincatura expone las maniobras de las autoridades para justificar la Ley de Amnistía

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

