Política

Dina Boluarte se opone a la Fiscalía y defiende a su hermano Nicanor tras allanamiento: "Es una venganza"

Horas después del allanamiento a la casa de su hermano, la presidenta aseguró que no "agachará la cabeza".

Dina Boluarte se opone a la Fiscalía y defiende a su hermano Nicanor tras allanamiento. Foto: composición
Dina Boluarte se opone a la Fiscalía y defiende a su hermano Nicanor tras allanamiento. Foto: composición

Dina Boluarte se opone a la Fiscalía. La presidenta no guardo silenció tras el allanamiento a la casa de su hermano Nicanor Boluarte y aseguró que "no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas".

"Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas. Todo lo contrario. Está más fuerte que nunca porque sabe y está consciente que le pone para sacar adelante el desarrollo del país. Seguirá trabajando sin descanso ni distracciones para llegar a las metas trazadas hasta el 28 de julio del 2026", dijo durante una actividad oficial.

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Horas antes la presidenta minimizó la actuación fiscal y la calificó de un "muñeco armado". "Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano, por un hecho, dizque de una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos con los otros. Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (…) Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que demuestra", comentó.

"Ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pisca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (…) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí si hay mucho rajo de paja que rebanar", agregó.

Sobre el allanamiento a Nicanor Boluarte

Según la tesis fiscal, la llamada operación 'Ícaro', busca recoger evidencias sobre una presunta red que habría favorecido de forma ilegal a la mina El Dorado, señalada de realizar pagos de dinero a favor de Santiváñez, quien aquel entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior a cambio de recuperar a través de operaciones policiales ficticias las minas Agripina 1 y 2. Dina Boluarte le habría solicitado a Juan José Santiváñez coordinar el arraigo laboral de Nicanor Boluarte con esta empresa minera.

La operación fiscal se desarrolla horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que evaluará una serie de recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación de los fiscales. Además, días después que el TC resolviera que Dina Boluarte no puede ser investigada por el Ministerio Público mientras ejerza la presidencia de la República.

