¿Una ley que no se aplicará? Carlincatura expone las maniobras de las autoridades para justificar la Ley de Amnistía
La caricatura retrata los argumentos de ciertos abogados ante los jueces de la Corte IDH para defender una ley que favorece a miembros de las FF. AA. y PNP investigados por violaciones a los derechos humanos.
La Carlincatura de hoy, jueves 28 de agosto, expone los argumentos de las autoridades y abogados con la finalidad de justificar la Ley de Amnistía ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La caricatura retrata los argumentos de los letrados, en la que señalan que los magistrados en el Perú no aplicarían la norma; sin embargo, detrás de todo aparece otro personaje exclamando que denunciaría a los jueces si no utilizan la ley que favorece a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.
Caricatura política de Carlincatura del 28 de agosto de 2025