Juan José Santiváñez reaparece y evita pronunciarse por allanamientos en su contra

Santívañez se refirió a la situación judicial que enfrenta Martín Vizcarra antes de hablar sobre los allanamientos en su contra. Foto: Composición/LR

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, evitó pronunciarse sobre los allanamientos que realiza la Fiscalía en su contra en el marco de las investigaciones por presunto favorecimiento a una minera. Durante una conferencia en Palacio de Gobierno, el titular del Minjus prefirió referirse a la situación judicial del expresidente Martín Vizcarra e informó que será trasladado desde el penal Ancón II a Barbadillo.

Pese a que se convocó a una conferencia de prensa para las 7:30 a.m., Santiváñez no respondió a las preguntas de los periodistas sobre las diligencias fiscales en la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina, por el nuevo caso de investigación que afronta.

Por otro lado, en su breve pronunciamiento, el exministro del Interior recalcó que desde la cartera de Justicia se está impulsando reformas en el sistema de justicia y señaló que están llevando a cabo reuniones con distintos gremios y sectores, a pesar de las 12 investigaciones que pesan en su contra.

Noticia en desarrollo...