Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

Exmandatario viene siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en su gestión como gobernador de Moquegua. Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntamente haber recibido sobornos de más de S/2 millones cuando era gobernador regional de Moquegua.

La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez, sostiene que el exmandatario favoreció a empresas constructoras en la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, a cambio de pagos ilícitos. Según el juez, sí existen elementos que acreditan riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, lo que justifica la aplicación de la medida cautelar más severa.

Con esta resolución, Vizcarra será recluido mientras continúan las investigaciones por presuntos actos de corrupción. La defensa del exjefe de Estado ha anunciado que apelará la medida, alegando que no existen pruebas suficientes para enviarlo a prisión.

De acuerdo con el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, el expresidente habría recibido S/1.000.000 en coimas por la obra Lomas de Ilo. Durante la audiencia de prisión preventiva, Juárez presento declaraciones de personas involucradas en el caso y señaló que los pagos se realizaron en dos parte: S/400 mil y S/600 mil.

