Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Según la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2433-2025-MP-FN, se resolvió designar a Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal suprema titular, en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos Rivera. La ahora nueva cabeza del mencionado despacho tendrá en sus manos la investigación contra su hermana, Enma Benavides, por presuntamente liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. Esto evidencia un claro conflicto de intereses.

Esta decisión se da luego de que, un día previo, la Junta de Fiscales Supremos decidiera por mayoría no designarla como representante de la Fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo con el experto José Tello, este cargo solo podía ser ocupado por un fiscal supremo provisional, por un tema de quorum, pues en abril de 2026, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez Velarde pasarían a la jubilación.

Noticia en desarrollo....