En la Carlicatura de hoy, 13 de agosto, Carlos Tovar ironiza el retorno de una cuestionada exfiscal de la nación a la Junta Suprema de Fiscales del Ministerio Público. En la imagen se señala como dicha persona asegura no tener ningún tipo de revancha en contra de sus colegas, pero señala que seguirá con el accionar por el cual ha sido anteriormente retirada. El retorno de dicha fiscal se produce luego de tensos momentos entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Fiscalía a raíz de su restitución, la cual también pretendía regresarle su puesto anterior como fiscal de la nación.

Carlincatura de hoy, miércoles 13 de agosto