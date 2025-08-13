HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Una llega y otros se van y desde Colombia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Una llegada con intereses de por medio: Carlincatura ironiza retorno de cuestionada fiscal suprema

La exfiscal, cuestionada por sus acciones pasadas, ha regresado al Ministerio Público. Sin embargo, sus declaraciones generan incertidumbre por su deseo de continuar con malas costumbres.

Carlincatura de hoy, 13 de agosto. Foto: composición LR
Carlincatura de hoy, 13 de agosto. Foto: composición LR

En la Carlicatura de hoy, 13 de agosto, Carlos Tovar ironiza el retorno de una cuestionada exfiscal de la nación a la Junta Suprema de Fiscales del Ministerio Público. En la imagen se señala como dicha persona asegura no tener ningún tipo de revancha en contra de sus colegas, pero señala que seguirá con el accionar por el cual ha sido anteriormente retirada. El retorno de dicha fiscal se produce luego de tensos momentos entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Fiscalía a raíz de su restitución, la cual también pretendía regresarle su puesto anterior como fiscal de la nación.

Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, miércoles 13 de agosto

Carlincatura de hoy, miércoles 13 de agosto

Notas relacionadas
Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación en una fiscalía suprema

Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación en una fiscalía suprema

LEER MÁS
RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

LEER MÁS
Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

LEER MÁS
TC reconoce abuso policial al reprimir protesta en San Marcos en 2023

TC reconoce abuso policial al reprimir protesta en San Marcos en 2023

LEER MÁS
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa podría ser detenido si vuelve al Perú

Precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa podría ser detenido si vuelve al Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota