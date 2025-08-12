HOYSuscripcion LR Focus

Política

Patricia Benavides acude a la Fiscalía para retomar sus funciones a pesar de los cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público para participar de la Junta de Fiscales Supremos. La exfiscal de la Nación retoma sus funciones tras la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reincorporarla en el cargo tras anular las suspensiones en su contra.

Patricia Benavides llega a la Fiscalía. Foto: Captura
Patricia Benavides llega a la Fiscalía. Foto: Captura

Un polémico regreso. Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público para retomar sus funciones como fiscal suprema en medio de los cuestionamientos en su contra tras la controvertida decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo. Benavides fue citada a las 9:00 a.m. para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos liderada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En contexto, en junio, Benavides intentó tomar la Fiscalía como la titular de institución en lugar de Delia Espinoza; sin embargo, el Poder Judicial declaró fundada el pedido de Espinoza contra Benavides y la suspendió del cargo de fiscal suprema por 24 meses en el marco de las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por una presunta conducta delictiva reiterativa.

No obstante, la Corte Suprema anuló la medida restrictiva debido a que la exfiscal de la Nación cuenta con una protección constitucional y la institución encargada de levantar ese fuero es el Congreso. El juez argumentó sustentó su decisión al recordar que en, en julio de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Parlamento rechazó la denuncia constitucional contra Benavides

