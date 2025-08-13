Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho. En ese sentido, el exmandatario será recluido en el penal de Barbadillo para cumplir con el mandato judicial hasta enero del 2026.

Hasta el momento de su reclusión en el penal, el exjefe de Estado pasará la noche del 13 de agosto del 2025 en a carceleta del Poder Judicial y pasará por exámenes físicos con el médico legista.

Noticia en desarrollo...