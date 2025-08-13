HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra estará recluido hasta enero del 2026 en el marco de las investigaciones por el caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Martín Vizcarra estará privado de su libertad hasta inicios del 2026. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra estará privado de su libertad hasta inicios del 2026. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho. En ese sentido, el exmandatario será recluido en el penal de Barbadillo para cumplir con el mandato judicial hasta enero del 2026.

Hasta el momento de su reclusión en el penal, el exjefe de Estado pasará la noche del 13 de agosto del 2025 en a carceleta del Poder Judicial y pasará por exámenes físicos con el médico legista.

Noticia en desarrollo...

