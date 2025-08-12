Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación en una fiscalía suprema

Delia Espinoza fue la única que votó a favor de que Patricia sea fiscal suprema de la JNE. Foto: composición LR

Delia Espinoza fue la única que votó a favor de que Patricia sea fiscal suprema de la JNE. Foto: composición LR

En medio de polémicas, se rechazó el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de retomar a Patricia Benavides como representante del Jurado Nacional de Elecciones. Esta decisión se da tras siete horas de una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, en la cual hubo una votación que quedó con 5 votos en contra y uno a favor, el de la fiscal de la Nación.

Fuentes de La República indican que lo más probable es que Juan Carlos Villena o Tomás Gálvez pasen a una de las fiscalías supremas anticorrupción y Benavides ocupe uno de los despachos que ellos tienen. Se habla de un truque con Gálvez, con lo cual Benavides pasaría a la fiscalía suprema de familia.

El cuestionado retorno de Benavides Vargas como fiscal suprema, se da luego de que el Poder Judicial decidiera dejar sin efecto los 24 meses de suspensión ordenados en su contra y tras la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que pedía su retorno como fiscal suprema.