El chavismo excarcela a Freddy Superlano, exdiputado y opositor venezolano, después de 18 meses preso

Tras la victoria de María Corina Machado en la Primaria 2023, Freddy Superlano se sumó a su campaña presidencial, antes de ser inhabilitada por el chavismo. | AFP | Federico Parra

Freddy Superlano, uno de los representantes de la oposición venezolana y cercano a María Corina Machado, fue excarcelado durante la mañana del lunes 9 de febrero de 2026. El político había sido detenido tras sumarse a las protestas contra el presunto fraude electoral del 28 de julio de 2024, proceso que proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

La noticia fue revelada a través de sus redes sociales y por las de su partido, Voluntad Popular (VP). "Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. Bienvenido a la libertad", se lee en la publicación de la organización política.

"Injusto encarcelamiento"

Junto con un video reencontrándose con su esposa e hijas, Superlano anunció su excarcelación tras 18 meses recluido inicialmente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas, considerado el centro de tortura más grande del país, y luego trasladado a El Rodeo I, en Miranda.

"Continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas", señaló el exgobernador de Barinas, tierra natal de Hugo Chávez.

El domingo, la ONG Foro Penal compartió una lista con 35 nombres de presos políticos cuya liberación había sido aprobada, entre los cuales apareció el nombre del dirigente opositor. Por su lado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también extendió su saludo a esta liberación, afirmando que Superlano salió de prisión con "medidas cautelares restrictivas en su hogar".

Según relató su esposa, Aurora Silva, el político venezolano fue arrestado arbitrariamente el 30 de julio de 2024 por "funcionarios encapuchados" y acusado por divulgar más del 80% de las actas electorales compartidas por la oposición, donde certificaban la amplia victoria de Edmundo González Urrutia frente a Maduro.

Juan Pablo Guanipa, chavismo retrocede en su excarcelación

Otro de los políticos opositores cercanos al entorno de María Corina Machado que consiguió su excarcelación el pasado domingo fue el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien salió de la prisión de Maripérez, al norte de la capital, y, horas más tarde, fue nuevamente aprisionado por orden del Ministerio Público venezolano.

De acuedo con un comunicado oficial firmado por el fiscal general, Tarek William Saab, la justicia venezolana solicitó ante el Tribunal correspondiente "la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa", ya que, supuestamente, se habría "verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional".

En el mismo pronunciamiento, se afirmó que Guanipa pasaría a "detención domiciliaria"; sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado dónde se encuentra, luego de que su hijo mayor, Ramón Guanipa, denunciara que había sido secuetrado durante la noche del domingo por al menos 10 sujetos armados y no identificados. A esto, voces como la de Machado, González Urritia, entre otros, exigieron garantías de vida del político.