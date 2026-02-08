Oposición venezolana reporta excarcelación de menos de 400 presos políticos y exige celeridad al chavismo

Familiares de presos políticos protestan a las afueras de El Helicoide. | AFP | Pedro Mattey

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicó que, desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero, tan solo se registraron 391 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, entre ciudadanos y extranjeros, que fueron detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. La oposición condena constantemente los retrasos del chavismo para ordenar la liberación total de reclusos y exige celeridad en el proceso.

"Faltan 721", se lee en la publicación realizada por la unidad a través de su plataforma oficial en X (antes Twitter), un mes después de anunciarse la liberación de "un número importante" de presos políticos y el reciente avance en la aprobación de la Ley de Amnistía.

Menos de 400 excarcelados a un mes de la promesa del chavismo

El pasado 8 de enero, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, afirmó que, por orden del neochavismo, se llevarán a cabo sendas excarcelaciones de ciudadanos aprisionados por razones políticas. Sin embargo, lejos de la realidad, la PUD afirmó que, un mes después, estas liberaciones no se estaban llevando de la forma correcta ni eran masivas, tal cual prometió el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Condenamos que en 72 horas —del 4 al 7 de febrero de 2026— solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente en las puertas de los centros de reclusión . Venezuela clama unida por la libertad inmediata de todos", se lee en el mensaje publicado por la plataforma.

En ese sentido, tras afirmar que, a la tarde del 7 de febrero, solo se habían excarcelado a menos de 400 presos políticos, exigieron los "procesos de liberación masivos, expeditos, publicos y transparentes", los cuales deben garantizar la seguridad e integridad de los aún reclusos.

Ley de Amnistía debe beneficiar tanto a opositores como chavistas, afirma fiscal

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró el sábado a la prensa tras acudir al Palacio Legislativo que la Ley de Amnistía, que avanza en tiempo récord, "tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años".

"Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión", agregó Saab, quien afirma haber preparado un "anteproyecto" para esta legislación.

Por otro lado, Jorge Arreaza, exvicepresidente y diputado acargo de recoger aportes para el pryecto final de la ley, indicó que están avanzando "por el camino correcto... y por el camino de la paz, que es lo más importante". Asimismo, Jorge Rodríguez celebró los avances en la aprobación de esta medida, exclamando que pronto habrá "reconciliación en Venezuela".

Liberan a líder opositor en Venezuela

Juan Pablo Guanipa, una de las manos derechas de María Corina Machado y dirigente opositor en Venezuela, fue excarcelado este domingo 8 de febrero de 2026 tras permanecer recluido por más de ocho meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maripérez, en Caracas.

"Hoy, estamos saliendo en libertad. —Hay— mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante", enfatizó.

Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025 y acusado por el Ministerio Público de conspiración, traición a la patria y terrorismo. El opositor fue presentado por Diosdado Cabello en televisión nacional, afirmando que era el "jefe de una red terrorista" que intentaba boicotear las elecciones regionales de ese año.

Siguen las hostilidades

Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), declaró brevemente a La República que, si bien existe un mejor ambiente tras la captura de Nicolás Maduro y se consideran avances por la excarcelación de presos políticos, aún las personas deben mantener sus precauciones, debido al miedo de ser aprisionados.

"Han estado revisando los teléfonos a la gente, a ver si tienen propaganda alusiva al apoyo o promoviendo la broma de la intervención de Maduro. No quieren ser víctimas de detención, tienen miedo de que tengan represalias contra ellos", puntualizó.

Si bien el anuncio de la Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide son logros significativos obtenidos por la constante lucha y reclamo de la oposición, aún queda un largo camino para lograr una transición sin violencia en el país caribeño y más con el chavismo vigente en el poder.

Tanto la organización a la que pertenece Casanova, Foro Penal, Provea, Acceso a Justicia, entre otras, acudieron el fin de semana a la Asamblea Nacional para manifestar sus opiniones sobre la mencionada ley, ademas de sus propuestas, críticas y sugerencias.

"Destacamos como positivo el espacio de diálogo y el hecho de que se haya abierto, como se había exigido durante tanto tiempo", expresó Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal.