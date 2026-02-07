Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron su rechazo a la visita del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a una prisión en Caracas. El funcionario había prometido liberar a todos los detenidos tan pronto como se aprobara la ley de amnistía, la cual estimó que sería ratificada "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

Evelis Cano, madre del prisionero Jack Tantak, comentó. "En el momento en que llegó Rodríguez y Jorge Arreaza (diputado), yo no me encontraba acá (…). Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático".

Además, criticó que el líder parlamentario no ingresara al área conocida como Zona 7 de la prisión en Caracas, donde están recluidos los presos políticos, para "ver cómo se encontraban" y "escuchar testimonios de sus propias bocas", algo que consideraba que era lo que tenía que hacer.

Venezuela aprobó la ley de amnistía en primera instancia

Jorge Rodríguez se presentó en un centro de detención en Caracas a fin de dar a conocer ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de amnistía, con el que se inició una de las dos rondas de debate que se requieren para que una norma sea aprobada de forma definitiva.

La mayoría chavista que domina el Parlamento venezolano respaldó el jueves en una primera votación ese texto legal, promovido por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Ahora queda pendiente un segundo y último análisis antes de su ratificación final.

Cabe precisar que, según explicó el diputado Jorge Arreaza al presentar la iniciativa, el proyecto no contempla el beneficio de amnistía para quienes estén procesados o sentenciados por delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, actos de corrupción o tráfico de drogas.

Exigen liberaciones a como de lugar

Familiares de personas detenidas por motivos políticos afirmaron que continuarán reclamando la liberación total de los presos, exista o no una ley de amnistía. "Este es un proyecto que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos", expresó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, quien murió bajo custodia en 2021 tras pasar 12 años encarcelado.

Baduel se reunió junto a defensores de derechos humanos en las inmediaciones de la prisión conocida como El Helicoide, la cual describieron como "un centro de tortura" y solicitaron que sea convertida en un museo de la memoria de la “represión”. Frente a la entrada del recinto, colocaron pancartas con imágenes de prisioneros políticos y consignas en favor de la libertad.

Por otra parte, Marina Saldivia espera que el Gobierno cumpla su promesa de soltar a los detenidos. “Nosotros queremos que Venezuela se recupere lo más pronto posible y que si ellos van a seguir en este Gobierno que vean el sufrimiento que tenemos nosotras las madres”, señaló.

Oposición revela cifra de excarcelaciones

La principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dio a conocer un conteo en el que señala que desde el 8 de enero se han liberado al menos 391 personas consideradas presos políticos en Venezuela.

Del mismo modo, a través de la red social X, la PUD criticó que en 72 horas solo se hayan registrado 10 liberaciones más, mientras que los familiares de los detenidos siguen en una vigilia constante frente a las cárceles.

"Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos", insistió la coalición opositora. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal, que lleva el registro legal de estos casos, estima que el número total de prisioneros por criticar al régimen venezolano es de 687.