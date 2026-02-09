Régimen chavista revoca excarcelación a opositor Juan Pablo Guanipa horas después de ser liberado

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó, a través de un comunicado emitido este lunes en la madrugada, que solicitó la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al considerar, desde la fiscalía del régimen, que violó las condiciones de su liberación.

El organismo solicitó a los tribunales revisar la medida cautelar otorgada y pidió "pasar a un régimen de arresto domiciliario". En el texto del Ministerio Público, la institución subrayó que los mandatos judiciales están sujetos al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas.

Finalmente, la fiscalía comunicó que solicitó avanzar con nuevas decisiones dentro del proceso. En este sentido, instó a "adoptar las resoluciones que correspondan en derecho, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria".

"Ya basta de tanta represión"

Tras el secuestro de Ramón, su familia inmediatamente divulgó el hecho en redes sociales. A través de un post en X, Ramón Guanipa exigió "FE DE VIDA inmediata y su liberación", mientras detallaba la identificación de un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol, presuntamente implicados en el secuestro de su padre.

De igual forma, la captura fue denunciada por la líder opositora María Corina Machado. En un mensaje público expresó: “urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas". Además, exigió su liberación inmediata.

Apenas salió de la excarcelación el domingo por la tarde, Guanipa aseguró que había “mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”. El exdiputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado.

Liberación de varios opositores

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de prisioneros políticos, verificó este domingo 35 nuevas excarcelaciones de dirigentes cercanos a María Corina Machado. Guanipa era uno de los opositores de mayor jerarquía que permanecía en prisión.

Según los datos de esta ONG, ya se han registrado cerca de 400 liberaciones de opositores al gobierno del régimen chavista desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina el 8 de enero, tras la salida de Nicolás Maduro.