Mundo

Fiscalía de México entregó el cuerpo del narcotraficante ‘El Mencho’, fallecido durante operativo militar, a su familia

Tras la solicitud de los familiares para recuperar los restos del líder del CJNG, las autoridades realizaron pruebas genéticas con el fin de confirmar el vínculo consanguíneo, de acuerdo con un comunicado oficial de la institución.

Hasta el momento no se conoce el destino de los restos de 'El Mencho'.
Hasta el momento no se conoce el destino de los restos de 'El Mencho'.

El 22 de febrero, varios sectores de México vivieron momentos de terror al registrarse explosiones que derivaron en ataques contra negocios, bancos y gasolineras. Los hechos se produjeron como reacción al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia en el país.

Ha pasado más de una semana desde aquella jornada de violencia y, en ese contexto, la Fiscalía General de la República informó que el cuerpo de Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares. Antes de ello, se realizaron pruebas genéticas para confirmar los lazos consanguíneos con la persona que solicitó los restos, de acuerdo con un comunicado oficial de la institución.

lr.pe
Las autoridades hicieron exámenes genéticos para entregar el cuerpo de 'El Mencho'. Foto: N+

Las autoridades hicieron exámenes genéticos para entregar el cuerpo de 'El Mencho'.

Operativo en Jalisco y resguardo del cuerpo en la capital

El cadáver del líder del CJNG permaneció bajo custodia en instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México, luego de que muriera durante un operativo militar realizado en el estado de Jalisco el domingo previo a los ataques. Las autoridades mantuvieron reserva sobre los detalles del procedimiento y reforzaron la seguridad en distintas regiones del país.

En paralelo, la cadena Televisa informó que carrozas fúnebres salieron de las instalaciones ministeriales con dirección a una funeraria ubicada en el centro de la capital. Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el lugar donde se realizarán las exequias ni la fecha del sepelio, pero se evalúa la posibilidad de que sean trasladados a Jalisco o incluso a Aguililla, municipio de origen del fallecido.

Violencia posterior y situación legal de los detenidos

Tras la muerte del capo, grupos armados vinculados al CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en al menos 20 de los 32 estados de México. La ola de violencia dejó más de 70 personas fallecidas entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil, según el balance preliminar de las autoridades. Los dos sobrevivientes del operativo fueron identificados por la Fiscalía como Andrés “N” y Genaro “N”. Ambos afrontan procesos por portación de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa y ordenó su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Oseguera Cervantes, de 59 años, figuraba como el narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. David Mora, analista principal y experto en México del centro de estudios International Crisis Group, señala que con la muerte del narcotraficante, la elección de un nuevo líder del cartel podría reconfigurar la violencia, por disputas territoriales entre grupos criminales más pequeños.

