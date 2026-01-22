Rafael Tudares, liberado en el gobierno de Delcy Rodríguez, fue detenido el 7 de enero de 2025 por la dictadura de Nicolás Maduro. | Composición LR

Durante la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, el régimen de Delcy Rodríguez liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del opositor venezolano Edmundo González Urrutia. La excarcelación fue confirmada por Mariana González, hija del excandidato presidencial y del expreso político, quien fue condenado a 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y más de un año padeciendo una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa. Ha sido una lucha estoica y muy dura durante todo este tiempo", escribió Mariana en la red social X. La cónyuge de Tudares agradeció al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por hacer seguimiento al caso.

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares

Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos. La detención ocurrió solo tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años.

Sin embargo, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que Edmundo González había ganado las elecciones frente a Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados. Tras los comicios, el líder opositor venezolano se exilió en España y consideró que el arresto de Tudares era una "represalia" por las críticas y la oposición al triunfo fraudulento del régimen chavista.

Tras un rápido juicio marcado por irregularidades y sin un abogado de confianza, la dictadura de Maduro impuso una condena de 30 años de cárcel por falsos delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir a Tudares. Durante dos meses se desconoció el paradero del yerno de González. Luego las autoridades del chavismo aseguraron que se encontraba en la cárcel infernal de Rodeo 1, un centro reservado para extranjeros rehenes de Maduro y para militares considerados rebeldes.

El esposo de Mariana González quedó en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones masivas orquestado por el régimen de Delcy Rodríguez. "Un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos", concluyó Mariana.

¿Cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela?

A través de X, la ONG Foro Penal reportó que, al 19 de enero de 2026, hay 777 presos políticos en Venezuela. La organización también precisó que se desconoce el paradero de 66 detenidos y que, hasta el momento, solo se ha liberado a 151 personas.

En declaraciones a La República, el vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPVE), Diego Casanova Maita, advirtió que entre los detenidos se encuentran niños y adolescentes que supuestamente celebraban la captura de Nicolás Maduro. "No tienen acceso al debido proceso. Son detenidos sin orden judicial y sin la presencia de un funcionario o fiscal", comentó. Además, explicó que los presos políticos son sometidos a procesos judiciales arbitrarios, "sin las mínimas garantías procesales", y recluidos en cárceles hacinadas y "deplorables", sin acceso a "agua potable" ni "alimentación adecuada y equilibrada".

Casanova aseveró que los detenidos padecen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso confesó a este diario que las autoridades del régimen chavista suelen torturar con corriente a los prisioneros para que se inculpen a sí mismos de los delitos que la dictadura considera cometidos.