Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

María Corina Machado afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela: "No creo que se atrevan a matarme"

María Corina Machado asevera que el régimen de Delcy Rodríguez "tendría mucho miedo" de perpetrar un atentado contra ella debido a la "conexión" que mantiene con Donald Trump.

María Corina Machado suele repetir que pronto regresará a Venezuela para acelerar el proceso de transición.
María Corina Machado suele repetir que pronto regresará a Venezuela para acelerar el proceso de transición. | Composición LR

María Corina Machado afirmó que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela. Durante una entrevista con la cadena estadounidense CBS, la líder opositora venezolana aseveró que la situación "está cambiando muy rápido" en el país sudamericano. "Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor", declaró ante las cámaras de la televisión.

Las recientes declaraciones de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ocurrieron luego de que el régimen de Delcy Rodríguez anunciara el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. La polémica cárcel conocida como El Helicoide ha sido señalada por la oposición y defensores de derechos humanos como un centro de torturas.

María Corina Machado afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela

María Corina Machado admitió que desconoce "cuántas posibilidades tendría" de desplazarse libremente en Venezuela, pero afirmó que el chavismo "tendría mucho miedo" de perpetrar un atentado contra ella debido a que el régimen de Delcy Rodríguez conoce "la conexión" que mantiene con la administración de Donald Trump. "En este momento, no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos", alegó.

El líder republicano sugirió este sábado 31 de enero de 2026 que podría unir al chavismo y a la oposición para acercar posturas. "Tenemos que hacer algo. (…) Ella (Machado) es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual (Delcy Rodríguez) está haciendo un muy buen trabajo", sostuvo.

Sin embargo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz no pierde la esperanza de convertirse en la nueva mandataria de Venezuela. "Seré presidente cuando llegue el momento. Pero eso no importa. Eso debe decidirse en elecciones por el pueblo venezolano. (…) Todos saben que Delcy Rodríguez es una comunista en la que no se puede confiar", expresó. En ese sentido, añadió que las acciones de Rodríguez responden a la presión de Washington.

Es importante recalcar que Machado suele repetir que pronto regresará a Venezuela para acelerar el proceso de transición, pero sigue sin definir cuándo viajará al país caribeño.

María Corina Machado cuestiona amnistía de Delcy Rodríguez

Además del anuncio del cierre de El Helicoide, la presidenta interina Delcy Rodríguez planteó la iniciativa de una amnistía general. La propuesta debe debatirse en la Asamblea Nacional de Venezuela. "Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", aseguró la sucesora de Nicolás Maduro en un discurso ante la Corte Suprema de Venezuela.

Por otro lado, la presidenta interina indicó que la ley de amnistía general contemplará el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Precisó que no se aplicará a aquellos que enfrenten procesos o condenas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

No obstante, Machado aseguró que la propuesta de amnistía general de Rodríguez es "producto de la presión real" de Estados Unidos. Agregó que la mandataria es "incapaz" de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

